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İsmail Saymaz'dan yeni iddia! Engin Polat ve Dilan Polat'ın avukatı bakın kim çıktı

26.11.2023 09:56 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın soruşturmasını yakından takip eden İsmail Saymaz yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Saymaz son olarak Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya'ya dair bir detayı açıklayarak dikkat çekti.

İsmail Saymaz'dan yeni iddia! Engin Polat ve Dilan Polat'ın avukatı bakın kim çıktı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma devam ediyor. Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, tüm bilgileri CD içerisinde emniyete teslim ederek itirafçı olduktan sonra gazeteci İsmail Saymaz'dan yeni iddialar geldi.

Geçtiğimiz günlerde intihar iddiasını dile getiren İsmail Saymaz bu süreçte avukatlara dair bir bilgi öğrendiğini söyledi.

Saymaz Sözcü TV'deki konuşmasında "Polat ailesinin avukatı Hüseyin Kaya idi. Kaya ile bu soruşturmanın açıldığı ve bu yargılamanın görüleceği İstanbul Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya ile amca çocuğuymuş. Bu Anadolu Adliyesi'nde ne oluyorsa...

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15-20 CİVARINDA AVUKATLARI VAR

Tuhaf bir durum var. Ben bunu Hüseyin Bey'e sordum, dedi ki 'Evet akrabayız ama ben bu dosyadan sonra Ahmet Bey ile görüşmedim.' Ben bu zenginliği de sordum, 'Parayı bulmuşlar şımarmışlar' dedi. İlginç bir adam doğrusu ama kendisi dosyada sadece Vergi Usul Kanunu yönünde suç olduğunu iddia ediyor."

İsmail Saymaz ayrıca Polat ailesinin 15-20 civarında avukatının olduğunu da ifade etti.

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