İsmail Yıldırım’a TVF’den üçüncü görev

Kayseri Bölgesi Voleybol hakemlerinden İsmail Yıldırım’a TVF, 2020-2021 Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi’nde üçüncü maçını yönetecek.

Kayseri Bölgesi Uluslararası Voleybol hakemlerinden İsmail Yıldırım, 2020 - 2021 Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi’nde üçüncü maçını 20 Eylül Pazar günü yönetecek. Tokat’ta saat 14.30’da oynanacak olan Tokat Bel.Plevne spor - Fenerbahçe HDİ sigorta maçını yönetecek olan başarılı hakem böylece bu sezon üçüncü kez görev almış olacak. İsmail Yıldırım, daha önce ligde Bingöl Solhan Spor- İnegöl Belediyespor ve İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankkart maçlarını yönetmişti.



