İsmail Yüksek İçin Avrupa İddiası! Dev kulüpler devrede... Ocak ayında Fenerbahçe'ye veda edebilir!

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat transferi sonrası forma süresi azalan İsmail Yüksek'in takımdan ayrılması gündemde. Son zamanlarda adı Benfica ile anılan milli futbolcu için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi.

DEV KULÜPLER DEVREDE

Başarılı orta saha oyuncusu için Marsilya ve Atletico Madrid de devreye girdiği iddia edildi. Bu iddialar sonrası sarı-lacivertli yönetimin forma şansı azalan İsmail Yüksek'in ayrılığına sıcak baktığı, ara transfer döneminde transferine izin verebileceği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE OLUMLU YAKLAŞABİLİR

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe, oyuncusu için İspanyol devi Atletico Madrid'den gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddetmişti. Bu kez ise tekliflerine olumlu yaklaşabileceği belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi teklifleri yeterli görmezse futbolcunun maaşında artışa giderek yeni sözleşmede imzalayabilir.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek, bu sezon 11 maçta forma giydi. Milli oyuncu bu karşılaşmalarda takımına gol katkısı veremedi.