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İsmail Yüksek İçin Avrupa İddiası! Dev kulüpler devrede... Ocak ayında Fenerbahçe'ye veda edebilir!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.10.2024 21:53
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Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın transfer edilmesinin ardından forma şansı azalan İsmail Yüksek için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. Adı son dönemde milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica ile anılan başarılı orta saha oyuncusuna Marsilya ve Atletico Madrid'in talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat transferi sonrası forma süresi azalan İsmail Yüksek'in takımdan ayrılması gündemde. Son zamanlarda adı Benfica ile anılan milli futbolcu için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi.

DEV KULÜPLER DEVREDE

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Başarılı orta saha oyuncusu için Marsilya ve Atletico Madrid de devreye girdiği iddia edildi. Bu iddialar sonrası sarı-lacivertli yönetimin forma şansı azalan İsmail Yüksek'in ayrılığına sıcak baktığı, ara transfer döneminde transferine izin verebileceği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE OLUMLU YAKLAŞABİLİR

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe, oyuncusu için İspanyol devi Atletico Madrid'den gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddetmişti. Bu kez ise tekliflerine olumlu yaklaşabileceği belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi teklifleri yeterli görmezse futbolcunun maaşında artışa giderek yeni sözleşmede imzalayabilir.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

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Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek, bu sezon 11 maçta forma giydi. Milli oyuncu bu karşılaşmalarda takımına gol katkısı veremedi.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Yüksek fenerbahçe
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