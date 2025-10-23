SPOR

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Maçın son anlarında İsmail Yüksek ile Stuttgart oyuncusu Deniz Ündav arasında tartışma yaşandı. Milli takımımızın değerli oyuncusu İsmail Yüksek, Alman oyuncu Deniz Undav'a maçın skorunu göstererek net bir şekilde cevap verdi.

Emre Şen
Fenerbahçe'nin ve Türkiye Milli Takımımızın değerli oyuncularından İsmail Yüksek, Deniz Undav'a saha içinde adeta haddini bildirdi. Oyuna girdiği andan itibaren temsilcimizde forma giyen oyuncuları kışkırtmaya çalışan Deniz Undav'a en yerinde cevabı İsmail Yüksek verdi.

Maçın son anlarında iyice çığırından çıkan Deniz Undav, milli futbolcumuz İsmail Yüksek ile tartışma yaşadı. İsmail Yüksek, stadyumda bulunan skor tabelasını göstererek 1-0 önde olduklarını vurguladı.

Maçın son düdüğünün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte Fenerbahçeli oyuncuların üstüne gelen Deniz Undav, görevlilerin araya girmesiyle birlikte soyunma odasına götürüldü.

