İsmi bahis iddialarına karışan hakem Zorbay Küçük ilk kez konuştu! Şikayetçi oldu...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamayla bahis skandalı patlak verirken, konuyla alakalı olarak bu skandala karışan hakemlerin de isimleri ortaya çıkmıştı.

Bu isimlerden birinin de Zorbay Küçük olduğu ortaya çıkarken Küçük, PFDK'ya sevk edilmişti. Tüm bunlar yaşanırken Zorbay Küçük'ten de ilk hamle geldi. Küçük, suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gitti.

Zorbay Küçük, hakemlik kariyeri öncesinde ve sonrasında hiçbir şekilde bahis sitesine üye olmadığını ve bahis oynamadığını söyledi.

İŞTE ZORBAY KÜÇÜK'ÜN AÇIKLAMALARI

"HİÇ BİR BAHİS SİTESİNE ÜYE OLMADIM"

"Suç duyurusunda bulunmak için geldik. Biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak ama şu an çok olağanüstü bir durum var ve bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum.

Şunu çok içten ve gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil hakemlik kariyerimden önce de hiç bir bahis sitesine üye olmadım ve bahis oynamadım sadece futbol değil hiç bir spor dalı ile ilgili.

"BENİM ADIM VE TC İLE HESAP AÇILMIŞ"

Şu anda gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Çok daha uzun ve ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam mesleğim gereği bu kadar yapabiliyorum. Buraya geldiğiniz için teşekkürler.

Şu an hesaplardan şikayetçi olduk kendi adımıza olmadığı için benim adım TC ile açıldığı için daha ayrıntılı avukat arkadaşım anlatsın teşekkür ediyorum."

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Zorbay Küçük'ün ifadeye çağırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin bahis sitelerini üyeliği olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması sözkonusu değildir.

