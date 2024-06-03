İsmi Beşiktaş ile anılıyordu! Memphis Depay'dan transfer açıklaması...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden olan 31 yaşındaki Memphis Depay, transfer açıklamasında bulundu.

"İSTEDİĞİM TAKIMA GİDEBİLİRİM"

Atletico Madrid ile sözleşmesi biten Hollandalı yıldız, "Artık serbest bir oyuncuyum ve bu yaz istediğim takıma gidebilirim. Ancak hiçbir kulüple görüşmüyorum çünkü tek odak noktam EURO 2024!" dedi.

31 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Bu sezon 31 maça çıkan Depay, 9 gol ve 2 asist üretti. Hollanda Milli Takımı ile EURO 2024'te de mücadele edecek olan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor.





