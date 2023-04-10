SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. İsmi Fenerbahçe ile anılana Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu! 4 yıllık imza...

İsmi Fenerbahçe ile anılana Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu! 4 yıllık imza...

10.04.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de oynadığı dönemde fırtına gibi esen Norveçli oyuncu Alexander Sörloth son olarak İspanyol ekibi Real Sociedad'a kiralık olarak giderken, ismi zaman zaman Türkiye'ye dönecek şeklinde haberlerde geçse de 27 yaşındaki oyuncunun yeni takımı büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

İsmi Fenerbahçe ile anılana Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu! 4 yıllık imza...

Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen ve buradan önce Crystal Palace daha sonra Leipzig'in yolunu tutan Norveçli golcü Alexader Sörloth, son olarak Alman ekibi Leipzig'den kiralık olarak İspanyol ekibi Real Sociedad'a kiralık olarak gönderilirken, buradaki performansıyla alkış toplamayı başarmıştı.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

640xauto

Süper Lig'de oynadığı dönemde fırtına gibi esen Norveçli için zaman zaman geri döneceği iddiaları ortaya atılırken, ismi özellikle Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılmaya başlanmıştı. Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki 27 yaşındaki oyuncu'da beklenen oldu. Taraftarları heyecanlandıran Norveçli golcünün imza atacağı takım ortaya çıktı. Alexander Sörloth kendisini 2027'ye kadar Real Sociedad'a bağlayan sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyor.

4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe ile Alexander Sörloth transfer dedikodularının ayyuka çıkmasının ardından oyuncu kesin kararını verdi. Sezon başında Real Sociedad'a ikinci kez kiralanan 27 yaşındaki futbolcu bu kez İspanyol ekibine bonservisiyle imza atıyor.Real Sociedad, Leipzig'in planları arasında yer almayan Alexander Sörloth ile el sıkıştı. İspanyol ekibi, Almanlarla masaya oturup işi bitirmeye hazırlanıyor.

35 MAÇTA 13 GOL

ceyhun_kazanci_sorlothu_acikladi_1649663777_4945

Sociedad'daki ilk döneminde beklentileri karşılayamayan Alexander Sörloth, ikinci şansını iyi değerlendirdi. Tecrübeli forvet bu sezon İspanyol takımıyla çıktığı 35 maçta 13 gol, 2 asistlik katkı verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Çocuğun doğmayacak, eşin düşük yapacak" dedi, maç sonu otoparkta dayak yedi!"Çocuğun doğmayacak, eşin düşük yapacak" dedi, maç sonu otoparkta dayak yedi!
Yaptığı paylaşım başına dert oldu! Icardi disipline sevk edildiYaptığı paylaşım başına dert oldu! Icardi disipline sevk edildi
Türk derbisinin son anlarında kavga çıktı, maskot parkeye daldı!Türk derbisinin son anlarında kavga çıktı, maskot parkeye daldı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor son dakika fenerbahçe sociedad sörloth Süper Lig yıllık süper li alexand

En Çok Okunan Haberler

Listede yer almamıştı! Bakan Koca'dan yeni açıklama

Listede yer almamıştı! Bakan Koca'dan yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: Asıl gündemimiz bu

Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: Asıl gündemimiz bu

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

Akıl tutulması yaşadı! Böylesine az rastlanır! Kaleci, penaltı noktasını top zannedince...

Akıl tutulması yaşadı! Böylesine az rastlanır! Kaleci, penaltı noktasını top zannedince...

Yıldız isim sezonu kapattı! Şoke etti...

Yıldız isim sezonu kapattı! Şoke etti...

Fenerbahçe'de 5 maça çıkabilmişti! Portekiz'de şov yapıyor...

Fenerbahçe'de 5 maça çıkabilmişti! Portekiz'de şov yapıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.