İsmi Fenerbahçe ile anılana Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu! 4 yıllık imza...

Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen ve buradan önce Crystal Palace daha sonra Leipzig'in yolunu tutan Norveçli golcü Alexader Sörloth, son olarak Alman ekibi Leipzig'den kiralık olarak İspanyol ekibi Real Sociedad'a kiralık olarak gönderilirken, buradaki performansıyla alkış toplamayı başarmıştı.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Süper Lig'de oynadığı dönemde fırtına gibi esen Norveçli için zaman zaman geri döneceği iddiaları ortaya atılırken, ismi özellikle Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılmaya başlanmıştı. Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki 27 yaşındaki oyuncu'da beklenen oldu. Taraftarları heyecanlandıran Norveçli golcünün imza atacağı takım ortaya çıktı. Alexander Sörloth kendisini 2027'ye kadar Real Sociedad'a bağlayan sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyor.

4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe ile Alexander Sörloth transfer dedikodularının ayyuka çıkmasının ardından oyuncu kesin kararını verdi. Sezon başında Real Sociedad'a ikinci kez kiralanan 27 yaşındaki futbolcu bu kez İspanyol ekibine bonservisiyle imza atıyor.Real Sociedad, Leipzig'in planları arasında yer almayan Alexander Sörloth ile el sıkıştı. İspanyol ekibi, Almanlarla masaya oturup işi bitirmeye hazırlanıyor.

35 MAÇTA 13 GOL

Sociedad'daki ilk döneminde beklentileri karşılayamayan Alexander Sörloth, ikinci şansını iyi değerlendirdi. Tecrübeli forvet bu sezon İspanyol takımıyla çıktığı 35 maçta 13 gol, 2 asistlik katkı verdi.



