İsmi Fenerbahçe ile de anılıyordu! Zehra Güneş imzayı attı, Vakıfbank'ta kaldı

VakıfBank Spor Kulübü'nden kaptan Zehra Güneş için bir hamle geldi.

Vakıfbank yönetimi, takım kaptanlığı görevini üstlenen Zehra Güneş ile olan sözleşmesini yeniledi.

KUPA CANAVARI

Uluslararası alanda 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan VakıfBank kaptanı, bunun yanı sıra 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu elde etti.

2 İSİMLE DAHA SÖZLEŞME YENİLENDİ

VakıfBank altyapısına 2009'da transfer olan Ayça Aykaç Altıntaş, 2014-2015 sezonu başında VakıfBank A Takımı'na yükseldi. Başarılı libero, sarı siyahlı formayla 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 4 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Sıla Çalışkan, voleybola başladığı VakıfBank'ın ardından farklı takımların formasını giydi. Sarı siyahlıların sözleşmesini uzattığı başarılı pasör, 2024-2025 sezonu öncesi VakıfBank'a geri döndü.