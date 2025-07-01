İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi... Başkandan açıklama geldi, takım kaptanı kapıyı gösterdi

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde adı Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu hakkında Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan açıklama geldi.

BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA!

Çalhanoğlu'nun transfer söylentileriyle ilgili soruya Marotta, şu yanıtı verdi:

"Basında çıkan haberler bizim bildiklerimizden farklı değil. Hakan şu anda tatilde ve sezon öncesi takıma geri dönecek. Şu ana kadar ayrılacağına dair herhangi bir işaret yok."

"KENDİSİYLE KONUŞACAĞIZ"

FIFA Dünya Kupası'nda Fluminense'ye elendikleri maç sonrası konuşan Marotta, Çalhanoğlu ile ilgili şunları söyledi:

"Bir oyuncu ayrılmak isterse kapımız açık. Bunu Lautaro söylemedi, ben söylüyorum; bu sözler Hakan Çalhanoğlu için. Ancak onu günah keçisi yapmamalıyız, kendisiyle konuşacağız."

Marotta, transfer döneminin başladığını vurgulayarak, "Yola devam etmek istemeyenler net olmalı. Şu ana kadar hiçbir oyuncu ayrılma talebinde bulunmadı," dedi.

KAPTAN İSYAN ETTİ

Fluminense mağlubiyetinin ardından Inter kaptanı Lautaro Martinez’in, "Inter’de kalmak isteyen bunu gerçekten istemeli. Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Hoşuma gitmeyen şeyler gördüm. Kaptan olarak zirvede kalmak istiyorum," sözlerinin Çalhanoğlu’na yönelik olduğu öne sürülmüştü.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Hakan Çalhanoğlu’nun Inter ile sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 30 milyon Euro. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Inter formasıyla 47 maçta 11 gol atıp 8 asist yaptı.