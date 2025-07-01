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İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi... Başkandan açıklama geldi, takım kaptanı kapıyı gösterdi

Son günlerde ismi Galatasaray ile ciddi şekilde anılan Hakan Çalhanoğlu için kulüp başkan Marotta'dan bir açıklama gelirken, kaptan Lautaro Martinez'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. İşte detaylar...

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi... Başkandan açıklama geldi, takım kaptanı kapıyı gösterdi
Berker İşleyen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde adı Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu hakkında Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan açıklama geldi.

BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA!

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Inter de Hakan Çalhanoğlu krizi... Başkandan açıklama geldi, takım kaptanı kapıyı gösterdi 1

Çalhanoğlu'nun transfer söylentileriyle ilgili soruya Marotta, şu yanıtı verdi:
"Basında çıkan haberler bizim bildiklerimizden farklı değil. Hakan şu anda tatilde ve sezon öncesi takıma geri dönecek. Şu ana kadar ayrılacağına dair herhangi bir işaret yok."

"KENDİSİYLE KONUŞACAĞIZ"

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Inter de Hakan Çalhanoğlu krizi... Başkandan açıklama geldi, takım kaptanı kapıyı gösterdi 2

FIFA Dünya Kupası'nda Fluminense'ye elendikleri maç sonrası konuşan Marotta, Çalhanoğlu ile ilgili şunları söyledi:

"Bir oyuncu ayrılmak isterse kapımız açık. Bunu Lautaro söylemedi, ben söylüyorum; bu sözler Hakan Çalhanoğlu için. Ancak onu günah keçisi yapmamalıyız, kendisiyle konuşacağız."

Marotta, transfer döneminin başladığını vurgulayarak, "Yola devam etmek istemeyenler net olmalı. Şu ana kadar hiçbir oyuncu ayrılma talebinde bulunmadı," dedi.

KAPTAN İSYAN ETTİ

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Inter de Hakan Çalhanoğlu krizi... Başkandan açıklama geldi, takım kaptanı kapıyı gösterdi 3

Fluminense mağlubiyetinin ardından Inter kaptanı Lautaro Martinez’in, "Inter’de kalmak isteyen bunu gerçekten istemeli. Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Hoşuma gitmeyen şeyler gördüm. Kaptan olarak zirvede kalmak istiyorum," sözlerinin Çalhanoğlu’na yönelik olduğu öne sürülmüştü.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Inter de Hakan Çalhanoğlu krizi... Başkandan açıklama geldi, takım kaptanı kapıyı gösterdi 4

Hakan Çalhanoğlu’nun Inter ile sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 30 milyon Euro. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Inter formasıyla 47 maçta 11 gol atıp 8 asist yaptı.

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