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İsmi hem Fenerbahçe ile hem Galatasaray ile anılıyordu! Çok sürpriz hamle... Borussia Dortmund'un yıldızı Salih Özcan'ın lisansı çıkarıldı

04.09.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de transferler bombaları ardı ardına patlamaya devam ederken, Avrupa'da mücadele eden takımlarımız kadro bildiriminin son gününde hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda ismi ligin devleri ile anılan Borussia Dortmund'un yıldız oyuncularından Salih Özcan için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

İsmi hem Fenerbahçe ile hem Galatasaray ile anılıyordu! Çok sürpriz hamle... Borussia Dortmund'un yıldızı Salih Özcan'ın lisansı çıkarıldı
Salih Özcan

Salih Özcan

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Avrupa'da mücadele eden takımlarımız Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, transferlerini UEFA'ya kadro bildiriminin son günü olan 4 Eylül itibarıyla bitirmek isterken, son gün bombaları da ardı ardına patlamaya devam ediyor.

Pazartesi günü gece 24.00'a kadar Avrupa'da oynatmak istedikleri oyuncuların transferlerini bitirmek zorunda olan dev kulüpler temaslarını sürdürürken, Borussia Dortmunda'da forma giyen ve ismi son günlerde hem Fenerbahçe hem Galatasaray ile anılan Salih Özcan için çok sürpriz bir gelişme yaşandı.

TEKLİF YAPILDI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Süper Lig'de bir takım 25 yaşındaki milli orta saha oyuncusu için Borussia Dortmund'a transfer teklifi yaptı.

Borussia Dortmund'da bu sezon yedek kalan ve sadece 9 dakika forma giyen Salih Özcan'ın adı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

TFF AÇIKLADI

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Salih Özcan'nın Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) lisansı çıkarken, Türkiye Futbol Federasyonu genç oyuncunun yeni adresinin Süper Lig olduğunu resmen doğrulamış oldu. Özcan'ın, TFF resmi sitesinde kulübü ise henüz açıklanmadı.

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