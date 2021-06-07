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Ispanaklı piliç dolma tarifi ile hem gözünüz hem mideniz doyacak!

Betül Songur Betül Songur
07.06.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızlı pişmesi, lezzeti ve doyuruculuğu ile hayatı yoğun tempoda geçen insanların vazgeçilmezleri arasında bulunan piliç, ıspanakla birleşince hem sağlıklı hem de tadı damakta kalan bir lezzetin sofralarla buluşmasını sağlıyor. Göze de mideye de hitap eden ıspanaklı piliç dolması evde kendine ziyafet çekmek isteyenlerin sıkça hazırladığı bir lezzet. Sarımsak, mantar ve baharatlarla harmanlanan ıspanağın piliçle sarmalandığı bu tarif, bir kez yiyenlerin hafızasına kazınıyor.

Ispanaklı piliç dolma tarifi için ne çok zamana ne de zor bulunan malzemelere ihtiyacınız var. Oldukça pratik şekilde hazırlanan ıspanaklı piliç dolma tarifinde mutfağınızda olması gerekenler piliç, ıspanak, biber ve mantar. İşte tüm detaylarıyla kısa sürede severek hazırlayabileceğiniz o tarif...

ISPANAKLI PİLİÇ DOLMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

  • 4 adet piliç fileto,
  • 150 gr ıspanak,
  • 1 adet kapya biber,
  • 100 gram mantar,
  • 1 adet kuru soğan,
  • 150 gr kaşar peyniri,
  • 2 diş sarımsak,
  • 1 çay bardağı zeytinyağı,
  • Kırmızı toz biber,
  • Tuz,
  • Kekik

Yapılışı:

  • Öncelikle soğan yemeklik olarak doğranır.
  • Sarımsaklar ince ince, mantarlar yarım ay şeklinde doğranır.
  • Kırmızı biberin içi ayıklanır ve jülyen şeklinde kesilir. Malzemeleri hazırladıktan sonra pişirme aşamasına geçilebilir.
  • Bir miktar zeytinyağı tavaya dökülür.
  • Soğan eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur.
  • Kavurduktan sonra sarımsak, biber ve mantar eklenir.
  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber serpiştirilir.
  • Sebzeleri fazla pişirmemek gerekir, çünkü tavuğun içerisine koyduktan sonra da pişmeye devam edecektir.
  • Sebzeler yeteri kadar piştikten sonra haşlanmış olan ıspanak da eklenir.
  • Ardından ocağın altı kapatılır ve iç malzemeler soğumaya bırakılır.
  • Etlerin içi açılır ve et döveceği ile inceltilir.
  • Tuz ve karabiberle lezzetlendirilir.
  • Biraz kekik ve kırmızı pul biber serpiştirilir.
  • Üzerlerine zeytinyağı dökülür.
  • Soğuyan iç malzemeler etin ortasına konur.
  • Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirilir ve et ikiye katlanır, ardından fırın tepsisine dizilir.
  • Tuz, kekik, kırmızı toz biber ve taze çekilmiş karabiber serpiştirilir.
  • Üzerine bir miktar zeytinyağı dökülür.
  • Hazırlanan ıspanaklı piliç dolma fırında yaklaşık 180 derece sıcaklıkta 40 dakika kadar süreyle kalmalıdır.

ISPANAKLI PİLİÇ DOLMA NASIL SERVİS EDİLİR?

Fırından çıkartılan ıspanaklı piliç dolmayı dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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