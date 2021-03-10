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Ispanaklı yumurta tarifi ile uzun süre tok kalın!

Betül Songur Betül Songur 10.03.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Ispanaklı yumurta tarifi ile uzun süre tok kalın!

Ispanaklı yumurta tarifi hızlı doymak isteyenler ve bol vitamin depolamak isteyenler için vazgeçilmez bir besindir. Yapımı kolay ıspanaklı yumurta tarifinde kuru soğanla harmanlanan ıspanağın kokusu bile iştahınızı kabartmaya yeter. Dondurulmuş ıspanakla da hazırlanabilen bu tarif günün her öğünü rahatlıkla tercih edilebilir.

Protein ve lif açısından zengin bir öğün arayanlar için vazgeçilmez olacak ıspanaklı yumurta tarifi, 1 yumurta sarısı ile tüketildiğinde sonraki öğüne kadar tok kalmanızı sağlayacak bir yemek. Salçaya bile gerek duymadan lezzetle yiyeceğiniz ıspanaklı yumurta tarifi, diyet yapanlar için de güzel bir lezzet tercihi olacaktır.

ISPANAKLI YUMURTA TARİFİ

Malzemeler:

  • 500 gram ıspanak
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 yumurta
  • Yarım çay bardağı su
  • Yarım çay kaşığı taze çekilmiş tane kara biber
  • Yarım çay kaşığı tuz

Tarifi:

  • Ayıklanmış ve temizlenmiş ıspanakların suyunu süzdükten sonra ince ince doğrayalım.
  • Kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayalım. Zeytinyağını geniş tabanlı bir tavada kızdırdıktan sonra kuru soğanları hafif bir renk alana kadar kavuralım.
  • Suyunu süzdürdüğünüz ıspanakları katıp, kavurma işlemini 3-4 dakika daha sürdürelim.
  • Suyu katıp pişirme işlemini kısık ateşte 5 dakika kadar sürdürün. Suyunu çeken sote ıspanak karışımını tuz ve taze çekilmiş tane karabiberle lezzetlendirelim.
  • Kavrulmuş ıspanak üzerinde kişi sayısı ya da arzunuza göre kullanacağınız yumurta kadar yer açalım.
  • Yumurtaları açtığınız yuvalara dikkatli bir şekilde bütün olarak kıralım. Ispanaklı yumurtayı; kapağını kapattığınız tavada, kısık ateşte 3-4 dakika kadar pişirmeyi sürdürelim.
  • Ocağı kapattıktan sonra sıcak olarak bekletmeden servis edelim.

Püf Noktası:

  • Ispanaklar yeterince su salacağı için mümkün olduğunca az su eklemek gerekir.
  • Ispanaklı yumurtayı servis ederken yanında ekşi krema ya da süzme yoğurtla sunum yapmak yemeği daha lezzetli hale getirecektir.

ISPANAKLI YUMURTA BESİN DEĞERLERİ

220 gramında %8 karbonhidrat, %24 protein, %68 yağ bulunan ıspanaklı yumurtanın ortalama 1 porsin için değerleri şu şekilde:

  • Karbonhidrat (g) 3.05
  • Protein (g) 10.09
  • Yağ (g) 12.71
  • Lif (g) 3.94
  • Kolesterol (mg) 197.7
  • Sodyum (mg) 479.86
  • Potasyum (mg) 918.28
  • Kalsiyum (mg) 200.4
  • Vitamin A (iu) 1114.26
  • Vitamin C (mg) 67.95
  • Demir 6.39
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