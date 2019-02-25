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İspanya 74 - 58 Türkiye (2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 25.02.2019 23:39 | Son Güncelleme

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu son maçında Türkiye, deplasmanda İspanya'ya 74-58 mağlup oldu ve grubu ikinci sırada tamamladı.

İspanya 74 - 58 Türkiye (2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur 6. hafta maçında konuk olduğu İspanya'ya 74-58 yenildi.

Tenerife kentindeki Santiago Martin Arena'da oynanan I Grubu'nun son hafta mücadelesinde, Dünya Kupası'nı daha önce garantileyen İspanya ile Türkiye karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-16 önde tamamlayan ev sahibi takım, devre arasına da 47-36 üstün girdi.

Üçüncü periyotta farkı açan İspanya, son çeyreğine 59-42'lik skorla üstün girdiği mücadelede Türkiye'yi 74-58 mağlup etti.

İspanya'da Dario Brizuela, 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Türkiye'de Semih Erden'in 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Türkiye, 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadığı grupta ikinci olarak Dünya Kupası'nın yolunu tuttu. İspanya ise 10 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubu lider tamamladı.

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