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İspanya Arda Güler'i konuşuyor! Leganes'i tek başına dağıttı: Daha çok süre almalı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.03.2025 14:32
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İspanya La Liga'nın 29. hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Leganes'i konuk ederken mücadele

İspanya Arda Güler'i konuşuyor! Leganes'i tek başına dağıttı: Daha çok süre almalı!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga’nın 29. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Leganes ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada 62 dakika sahada kaldı.

PENALTI KAZANDIRDI

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Karşılaşmanın 32'nci dakikasında ceza sahasında topu alan Arda Güler, rakibini geçmeye çalışırken yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Kylian Mbappe, vuruşuyla skoru 1-0’a getirdi.

62. DAKİKADA ÇIKTI

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Arda Güler, 62. dakikada yerini Rodrygo’ya bıraktı. Genç yıldızın performansı İspanya’da geniş yankı uyandırdı. Gösterdiği oyunla dikkat çeken Arda, İspanyol basınından da övgü aldı. İşte basında yer alan yorumlar:

MARCA'DAN ÖVGÜ

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“Arda Güler, bu sezon La Liga’da altıncı kez ilk 11’de sahaya çıktı ve oyuna son derece olgun ve eksiksiz bir performansla yanıt verdi. Leganes karşısında Bernabeu’nun beklediği göz kamaştırıcı yıldız olmasa da, Carlo Ancelotti’nin istediği çözümleri sundu. 62. dakikada, skor 2-2 iken oyundan çıktığında, iyi bir performans sergilemiş olmanın huzuruyla soyunma odasına yöneldi. Ancelotti de maç sonunda onun oyununu övdü: ‘İyi oynadı, kalitesini ortaya koydu. Topla çok iyi ve oyunu mükemmel okuyor. Elimizdeki forvetler kadar dengesiz değil, takıma katkı sağladı. Onu, ön tarafta taze bir enerji ve güç katması için değiştirdim.’”

YÜZDE 93 PAS İSABETİ

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“Arda’nın Leganes karşısındaki oyunu istatistiklerle de öne çıkıyor. 62 dakika sahada kalan genç oyuncu, neredeyse her dakikada bir topla buluşarak 61 kez topa dokundu. Pas isabet oranı %93 oldu; bu, ikili mücadelelerde kendine güvenini artırdığını, ancak yaratıcı bölgede daha az risk aldığını gösterdi. Modric ile birlikte oyunu sakinleştirmeye çalıştı, fakat hücumdaki dikeyliğini de korudu. Ceza sahasına girdiğinde ise etkili olduğunu kanıtladı.”

DÖRT ÖNEMLİ PAS

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“1-0’lık skoru getiren penaltıda, Lucas Vázquez’in ceza sahasındaki pozisyonunda pay sahibiydi. Ayrıca Mbappe’nin kafayla az farkla kaçırdığı bir orta yaptı ve dört kilit pasla oyundan ayrıldı. Beklenen asist değeri 0.96’ya ulaştı; bu, son üç yılda Real Madrid’de 70 dakikadan az oynayıp 0.65’i aşan ilk oyuncu olduğu anlamına geliyor.”

Canlı Skor

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Anahtar Kelimeler:
real madrid
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