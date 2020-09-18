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İspanya, Arda Turan'ı konuşuyor! 180 milyon Euro...

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.09.2020 16:25 | Son Güncelleme

Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, İspanya'da manşetleri süslemeye devam ediyor.

İspanya, Arda Turan'ı konuşuyor! 180 milyon Euro...

El Mundo Deportivo Gazetesi'ne göre; Atletico Madrid, 2011 yılında 13 milyon euro bedelle transfer ettiğini Arda Turan'ı unutamıyor.Gazete, 33 yaşındaki yıldız oyuncu ile ilgili dikkat çekici bir haber değerlendirmesinde bulundu.

Gazetenin iç sayfalarında "Yeni Arda için 180 milyon Euro" başlığıyla verilen haberde, Kırmızı-Beyazlılar'ın 2015 yazında kulübe veda eden Arda'nın boşluğunu doldurmak için 4 futbolcuya 180 milyon Euro ödediğini ancak bu isimlerin hiçbirinden milli yıldız kadar verim alamadığını yazdı.La Liga şampiyonluğu yaşadığı, UEFA Süper Kupası kazandığı Atletico Madrid'den 2015 Temmuz ayında ayrılıp, Barcelona'nın yolunu tutan Arda'nın gidişinden sonra yapılan girişimlerin başarısız kaldığı belirtildi.

İLK TRANSFER CARRASCO OLDU

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Arda'nın ardından 25 milyon Euro'ya Monaco'dan Yannick Carrasco'yu alan Madrid temsilcisinde Belçikalı futbolcunun 124 maçta, 23 gol, 13 asistle beklentilerin uzağında kaldığı belirtildi.Daha sonra Çin Ligi'nin yolunu tutan Carrasco'yu bu yaz tekrar kadrosuna katan Atletico Madrid'in bu kez de bonservis bedeli olarak Dalian'a 27 milyon Euro ödedi.

NICO GAITAN İÇİN 25 MİLYON EURO ÖDENDİ

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Kırmızı-Beyazlıların bir sonraki 'Yeni Arda Turan' adayı ise Nico Gaitan oldu.Benfica formasıyla Vicente Calderon'daki Şampiyonlar Ligi maçında şov yapan ve Simeone'nin gözüne giren Arjantinli için Atletico'nun 2016 Temmuz ayında kasasından 25 milyon Euro çıktı.Ancak Gaitan da 1.5 sezonda 49 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistte kaldı.

SEVILLA'YA VITOLO İÇİN 36 MİLYON EURO

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2017 Temmuz ayında Atletico Madrid, bu kez Sevilla'dan Vitolo için 36 milyon Euro ödedi.Ancak uzun süreli sakatlıklarla boğuşan İspanyol hücum oyuncusu da 86 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi ve istenen patlamayı bir türlü yapamadı.

70 MİLYON EURO'LUK LEMAR DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

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Kırmızı-Beyazlıların yeni Arda'yı bulmak için son ve en pahalı denemesi Thomas Lemar'dı.Atletico Madrid'in 2018 Temmuz ayında 70 milyon Euro karşılığında 5 yıllık imza attırdığı Fransız yıldız da beklentilerin çok uzağında kaldı.Lemar, LaLiga'da çıktığı 53 maçta sadece 2 gol, 3 asist üretebilirken, kırmızı beyazlıların son girişimi de başarısız kaldı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Galatasaraya verin 180 milyon Euro yu onu da boş ver bizim paramızla 180 milyon verin size verelim Euro istemeyiz
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