İspanya, Arda Turan'ı konuşuyor! 180 milyon Euro...

El Mundo Deportivo Gazetesi'ne göre; Atletico Madrid, 2011 yılında 13 milyon euro bedelle transfer ettiğini Arda Turan'ı unutamıyor.Gazete, 33 yaşındaki yıldız oyuncu ile ilgili dikkat çekici bir haber değerlendirmesinde bulundu.

Gazetenin iç sayfalarında "Yeni Arda için 180 milyon Euro" başlığıyla verilen haberde, Kırmızı-Beyazlılar'ın 2015 yazında kulübe veda eden Arda'nın boşluğunu doldurmak için 4 futbolcuya 180 milyon Euro ödediğini ancak bu isimlerin hiçbirinden milli yıldız kadar verim alamadığını yazdı.La Liga şampiyonluğu yaşadığı, UEFA Süper Kupası kazandığı Atletico Madrid'den 2015 Temmuz ayında ayrılıp, Barcelona'nın yolunu tutan Arda'nın gidişinden sonra yapılan girişimlerin başarısız kaldığı belirtildi.

İLK TRANSFER CARRASCO OLDU

Arda'nın ardından 25 milyon Euro'ya Monaco'dan Yannick Carrasco'yu alan Madrid temsilcisinde Belçikalı futbolcunun 124 maçta, 23 gol, 13 asistle beklentilerin uzağında kaldığı belirtildi.Daha sonra Çin Ligi'nin yolunu tutan Carrasco'yu bu yaz tekrar kadrosuna katan Atletico Madrid'in bu kez de bonservis bedeli olarak Dalian'a 27 milyon Euro ödedi.