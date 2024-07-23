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İspanya bu haberi konuşuyor! 'Arda Güler ayrılmak istiyor, gitmek için şartları zorlayacak'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.07.2024 15:48
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Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler yeni takımında istediği süreyi bir türlü bulamazken, İspanya'da genç oyuncu için çok konuşulacak bir makale kaleme alındı. İşte detaylar...

İspanya bu haberi konuşuyor! 'Arda Güler ayrılmak istiyor, gitmek için şartları zorlayacak'
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de geçtiğimiz sezon istediği süreyi bir türlü bulamayan yıldızı Arda Güler'in, kulüpten ayrılmak istediği iddia edildi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

İspanyol basınından Diario Sport'ta yer alan haberde, yıldız futbolcunun bu kararı neden aldığı da aktarıldı.

Habere göre Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor. Gündeme bomba gibi düşen söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"KÖTÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

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Arda geçen sezona Amerika kampında yaşadığı sakatlıkla kötü bir başlangıç yaptı ve dili ya da oynayacağı yeni futbolu bilmeden devam etmesi zordu. Carlo Ancelotti ona mental açıdan yardımcı olmaya çalıştı ama sahada ona neredeyse hiç fırsat vermedi.

'GİTMEK İÇİN ŞARTLARI ZORLAYACAK!'

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Türk oyuncu tarihin tekerrür etmesini istemiyor ve gerekirse, Madrid'in onu A takımda görmek istemesine rağmen, kiralık olarak ayrılmaya zorlayacak.

"MİLAN İSTİYOR"

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Arda'nın takımdaki son forvet olarak görülmesi halinde karmaşa kısa sürede büyüyebilir. Milan ya da Bayer Leverkusen onu çoktan istedi. Mbappe, Vinicius ve Rodrygo onun önünde. Brahim'in de bir avantajı var ve bir orta saha oyuncusu olarak Bellingham ile rekabet etmesi gerekiyor.

'İLK 11'DE OYNAMASI İMKÂNSIZ!'

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Her ne kadar Avrupa Şampiyonası'nda sihirli bir değneğin dokunduğu bir oyuncu olduğunu kanıtlamış olsa da, Arda Güler'in ilk 11'deki yeri şu anda imkânsız gibi görünüyor.

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İspanya Arda Güler son dakika real madrid
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