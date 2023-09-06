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İspanya bu olayla çalkalanıyor! Jennifer Hermoso, kendisini dudağından öpen federasyon başkanını savcılığa şikayet etti...

06.09.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Jennifer Hermoso, FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında madalya töreninde kendisini dudağından öpen ve bundan dolayı geçici olarak görevden alınan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i savcılığa şikayet etti.

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın futbolcularından Jennifer Hermoso, 20 Ağustos'taki FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında madalya töreninde kendisini dudağından öpen ve bundan dolayı geçici olarak görevden alınan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i savcılığa şikayet etti.

Hermoso, İspanya'da gerek sosyal anlamda gerekse spor ve siyaset dünyasında polemiklere yol açan "Rubiales olayından" 17 gün sonra savcılığa başvurdu.

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Başkent Madrid'deki Ulusal Mahkeme Savcısı Marta Durantez'e dün gittiği ortaya çıkan İspanyol futbolcunun, söz konusu dudaktan öpme olayı sırasında rızasının olmadığını belirterek, Rubiales hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Mahkeme kaynakları, savcılığın Hermoso'ya, istediği takdirde "cinsel taciz" suçlaması da yapabileceğini belirttiği, İspanyol futbolcunun ilerleyen günlerde bu suçlama için de başvuru yapabileceği ileri sürüldü.

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İspanya dünya kupası

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