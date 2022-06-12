İspanya Çek Cumhuriyeti maçı saat kaçta? İspanya Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda? Canlı yayın izle bilgisi!

İspanya - Çek Cumhuriyeti maçı için geri sayım devam ediyor. İki dev takım, 2022-2024 UEFA Uluslar Ligi 4. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler İspanya Çek Cumhuriyeti maçı saat kaçta, hangi kanalda? soru ve konu başlıklarının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. La Rosaleda'nda oynanacak maç ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
İspanya, 12 Haziran 2022 Pazar (bugün) La Rosaleda Stadium'da Çek Cumhuriyeti'ni konuk edecek.
İspanya - Çek Cumhuriyeti maçı saat 21.45'te başlayacak.
İspanya - Çek Cumhuriyeti maçı S Sport 2'den canlı olarak ekrana gelecek.
Frekansı 12187
Polarizasyon Değeri V - Dikey
Kapsama Batı
SR 27500
FEC 5/6
Paket İsmi DTVH P4 HD T411
Tip HD
Kategori SPOR
Şifre NDS
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