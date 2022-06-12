SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. İspanya Çek Cumhuriyeti maçı saat kaçta? İspanya Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda? Canlı yayın izle bilgisi!

İspanya Çek Cumhuriyeti maçı saat kaçta? İspanya Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda? Canlı yayın izle bilgisi!

12.06.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya ile Çek Cumhuriyeti, UEFA Uluslar Ligi 4. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İspanya - Çek Cumhuriyeti maçı 12 Haziran Pazar (bugün) oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki İspanya Çek Cumhuriyeti maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Rosaleda'nda oynanacak maç ile ilgili detaylar haberimizde...

İspanya Çek Cumhuriyeti maçı saat kaçta? İspanya Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda? Canlı yayın izle bilgisi!

İspanya - Çek Cumhuriyeti maçı için geri sayım devam ediyor. İki dev takım, 2022-2024 UEFA Uluslar Ligi 4. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler İspanya Çek Cumhuriyeti maçı saat kaçta, hangi kanalda? soru ve konu başlıklarının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. La Rosaleda'nda oynanacak maç ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSPANYA ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya, 12 Haziran 2022 Pazar (bugün) La Rosaleda Stadium'da Çek Cumhuriyeti'ni konuk edecek.

İspanya - Çek Cumhuriyeti maçı saat 21.45'te başlayacak.

İSPANYA ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya - Çek Cumhuriyeti maçı S Sport 2'den canlı olarak ekrana gelecek.

S SPORT 2 HD FREKANS AYARI

Frekansı 12187
Polarizasyon Değeri V - Dikey
Kapsama Batı
SR 27500
FEC 5/6
Paket İsmi DTVH P4 HD T411
Tip HD
Kategori SPOR
Şifre NDS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda? Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda?
Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''
Vinicius Junior'ın mesajları ifşa oldu! ''Göğüslerim...''Vinicius Junior'ın mesajları ifşa oldu! ''Göğüslerim...''
Anahtar Kelimeler:
İspanya Çek Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı İspanya Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AFAD'tan telefonlara "hayati uyarı kodu"

AFAD'tan telefonlara "hayati uyarı kodu"

İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı

İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

''Yuvana hoş geldin Okan Buruk''

''Yuvana hoş geldin Okan Buruk''

Ersin Destanoğlu da yuvadan uçuyor!

Ersin Destanoğlu da yuvadan uçuyor!

Andrea Pirlo resmen Süper Lig'de! Açıklandı...

Andrea Pirlo resmen Süper Lig'de! Açıklandı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.