SPOR

İspanya'da 116 taraftar için ağır cezalar istendi

İSPANYA HABERLERİ  | 22.11.2018 23:05 | Son Güncelleme

İspanya'da futbolda şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak toplam 116 taraftara ağır cezalar istendi.

İspanya'da 116 taraftar için ağır cezalar istendi

Sporda Hoşgörüsüzlük, Yabancı Düşmanlığı, Irkçılık ve Şiddete Karşı Devlet Daimi Komisyonu, Hercules-Castellon ve Rayo Vallecano-Barcelona maçları öncesinde çıkan olaylara karışan taraftarlar için istenilen cezaları açıkladı.

Rayo Vallecano ve Barcelona arasında 3 Kasım'da oynanan maç öncesinde çıkan olaylardan dolayı 76 taraftar için 6'şar bin avro para cezası ve iki yıl statlara giriş yasağı istendi. 11 Kasım'da oynanan Hercules-Castellon maçı öncesinde çıkan olaylar nedeniyle de 38 taraftar için 6'şar bin avro para ve iki yıl statlara giriş cezası verilmesi talep edildi.

Ayrıca Hercules ve Castellon taraftarlarından 7 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin de gözaltına alındığı olaylara karışan iki taraftara 60'şar bin avro para cezası ve beş yıl statlardan men cezası verilmesi istendi.

Komisyonun futbolda şiddet olaylarıyla ilgili 116 taraftar için istediği cezalara ilişkin nihai kararı mahkeme verecek.

Diğer yandan komisyon, UEFA Avrupa Ligi'nde 29 Kasım'da oynanacak Real Betis-Olympiakos karşılaşmasını "yüksek riskli" ilan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rayo Vallecano-Barcelona İspanya

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