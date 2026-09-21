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İspanya'da Arda Güler'e karşı görüşler büyüyor! Maç içinde skandal hamle

Real Madrid'in Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olduğu olaylı derbide Arda Güler ile Vinicius Junior arasında yaşananlar maça damga vurdu! Kontra atakta bomboş durumdaki Arda'yı görmezden gelip topu Mbappe'ye aktaran Brezilyalı yıldıza milli futbolcumuzun verdiği tepki İspanyol basınının gündemine oturdu.

İspanya'da Arda Güler'e karşı görüşler büyüyor! Maç içinde skandal hamle
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid deplasmanına konuk olan Real Madrid, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak ağır bir yara aldı. Alejandro Grimaldo ve Jonathan David'in golleriyle yıkılan eflatun-beyazlılarda, maçın skorundan çok 31. dakikada yaşanan bir pozisyon İspanya'da günün konusu haline geldi.

ARDA GÜLER İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

İspanya da Arda Güler e karşı görüşler büyüyor! Maç içinde skandal hamle 1

Milli gururumuz Arda Güler, dev derbiye teknik heyetin kararıyla ilk 11'de başladı. Sahada kaldığı 54 dakika boyunca hücum organizasyonlarını yönetmeye çalışan genç yıldız, ikinci yarıda yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı. Real Madrid'in farkı bire indiren golü mücadelenin son bölümünde gelse de puan için yeterli olmadı.

VINICIUS PASI VERMEDİ, ARDA'NIN TEPKİSİ OLAY OLDU!

İspanya da Arda Güler e karşı görüşler büyüyor! Maç içinde skandal hamle 2

Karşılaşmanın 31. dakikasında Real Madrid çok tehlikeli bir hızlı hücum fırsatı yakaladı. Topla süratle ilerleyen Vinicius Junior'ın sağ tarafında Arda Güler bomboş pozisyonda kendisini gösterdi. Ancak Brezilyalı yıldız, uygun durumdaki Arda'ya pas vermek yerine geriye dönerek sol kanattaki Kylian Mbappe'yi görmeyi tercih etti.

Atletico Madrid savunmasının araya girerek tehlikeyi uzaklaştırmasının ardından, Vinicius'un bu bencilliğine sinirlenen Arda Güler'in saha içindeki sitemkar tepkisi canlı yayın kameralarına anbean yansıdı. Sosyal medyada ve İspanyol spor sitelerinde geniş yer bulan bu anlar, Real Madrid soyunma odasındaki paslaşma krizini yeniden tartışmaya açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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