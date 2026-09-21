İspanya'da Arda Güler'e karşı görüşler büyüyor! Maç içinde skandal hamle

LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid deplasmanına konuk olan Real Madrid, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak ağır bir yara aldı. Alejandro Grimaldo ve Jonathan David'in golleriyle yıkılan eflatun-beyazlılarda, maçın skorundan çok 31. dakikada yaşanan bir pozisyon İspanya'da günün konusu haline geldi.

ARDA GÜLER İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Milli gururumuz Arda Güler, dev derbiye teknik heyetin kararıyla ilk 11'de başladı. Sahada kaldığı 54 dakika boyunca hücum organizasyonlarını yönetmeye çalışan genç yıldız, ikinci yarıda yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı. Real Madrid'in farkı bire indiren golü mücadelenin son bölümünde gelse de puan için yeterli olmadı.

VINICIUS PASI VERMEDİ, ARDA'NIN TEPKİSİ OLAY OLDU!

Karşılaşmanın 31. dakikasında Real Madrid çok tehlikeli bir hızlı hücum fırsatı yakaladı. Topla süratle ilerleyen Vinicius Junior'ın sağ tarafında Arda Güler bomboş pozisyonda kendisini gösterdi. Ancak Brezilyalı yıldız, uygun durumdaki Arda'ya pas vermek yerine geriye dönerek sol kanattaki Kylian Mbappe'yi görmeyi tercih etti.

Atletico Madrid savunmasının araya girerek tehlikeyi uzaklaştırmasının ardından, Vinicius'un bu bencilliğine sinirlenen Arda Güler'in saha içindeki sitemkar tepkisi canlı yayın kameralarına anbean yansıdı. Sosyal medyada ve İspanyol spor sitelerinde geniş yer bulan bu anlar, Real Madrid soyunma odasındaki paslaşma krizini yeniden tartışmaya açtı.