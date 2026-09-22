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İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson'dan İsrail'e soykırım tepkisi!

İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, İsrail ile oynayacakları UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı. İzlandalı çalıştırıcı, İsrail ile karşılaşmalarını eleştirerek tepkisini sert sözlerle dile getirdi.

İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson'dan İsrail'e soykırım tepkisi!
Cevdet Berker İşleyen

İrlanda Milli Takımı'nın İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e tepki gösterdi.

Hallgrimsson, takımının UEFA Uluslar Ligi kadrosunu duyurduğu sırada yaptığı açıklamada, İsrail ile karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadesini kullandı.

İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 27 Eylül ve 4 Ekim'de tarafsız sahada karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail soykırım
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