SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan Tarkan'a ret! Son anda reddedildi

Galatasaray’ın Rams Park için aldığı konser teklifi gündem oldu. Özel bir bankanın Tarkan’ın statta sahne alması için sarı-kırmızılılarla temasa geçtiği, kulübün 1 milyon euro talep ettiği ancak organizasyona daha sonra olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Galatasaray'dan Tarkan'a ret! Son anda reddedildi
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’ın stadı Rams Park için dikkat çeken bir konser organizasyonunun gündeme geldiği ortaya çıktı. Ünlü sanatçı Tarkan’ın statta sahne alması için özel bir bankanın sarı-kırmızılı kulüple temasa geçtiği, ancak görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

TARKAN İÇİN GALATASARAY’LA TEMAS KURULDU

Gazeteci Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz şubat ayında özel bir banka, Tarkan’ın Rams Park’ta konser vermesi için Galatasaray yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi. Yapılan temaslarda stadın konser organizasyonuna uygun şekilde kullanılması konusunda şartlar ele alındı.

Galatasaray dan Tarkan a ret! Son anda reddedildi 1

GALATASARAY’DAN 1 MİLYON EURO TALEP

Görüşmelerde Galatasaray’ın Rams Park’ın konser için kullanılmasına karşılık 1 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün bu bedeli belirlerken özellikle konser sonrasında zeminin yenilenmesi ve korunması için oluşacak maliyetleri de hesaba kattığı aktarıldı.

SON ANDA OLUMSUZ YANIT

Taraflar arasındaki görüşmeler bir süre devam etse de Galatasaray’ın nisan-mayıs döneminde organizasyona sıcak bakmadığını karşı tarafa bildirdiği ifade edildi. İddiaya göre olumsuz yanıt, planlanan konser tarihine yaklaşık bir ay kala iletildi.

Galatasaray dan Tarkan a ret! Son anda reddedildi 2

ORGANİZASYON TARAFINDAN SİTEM

Kararın geç bildirilmesi, konser organizasyonunu planlayan tarafta tepkiye neden oldu. Ali Naci Küçük, ilgili kurumun Galatasaray yönetimine bu nedenle ciddi şekilde sitem ettiğini aktardı. Böylece Tarkan’ın Rams Park’ta konser verme planı hayata geçirilemeden rafa kaldırıldı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzlandalı teknik direktörden İsrail'e soykırım tepkisi!İzlandalı teknik direktörden İsrail'e soykırım tepkisi!
Dört gözle bu haber bekleniyordu! Osimhen'in dönüş maçı belli oldu: O maçta sahadaDört gözle bu haber bekleniyordu! Osimhen'in dönüş maçı belli oldu: O maçta sahada
Anahtar Kelimeler:
Tarkan konser son dakika galatasaray Rams Park
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manisa'da okula silahlı saldırı

Manisa'da okula silahlı saldırı

Ankara’da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Ankara’da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Ödül gecesinde fenalaştı! Kızı hemen müdahale etti

Ödül gecesinde fenalaştı! Kızı hemen müdahale etti

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.