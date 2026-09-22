Galatasaray'dan Tarkan'a ret! Son anda reddedildi

Galatasaray’ın stadı Rams Park için dikkat çeken bir konser organizasyonunun gündeme geldiği ortaya çıktı. Ünlü sanatçı Tarkan’ın statta sahne alması için özel bir bankanın sarı-kırmızılı kulüple temasa geçtiği, ancak görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

TARKAN İÇİN GALATASARAY’LA TEMAS KURULDU

Gazeteci Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz şubat ayında özel bir banka, Tarkan’ın Rams Park’ta konser vermesi için Galatasaray yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi. Yapılan temaslarda stadın konser organizasyonuna uygun şekilde kullanılması konusunda şartlar ele alındı.

GALATASARAY’DAN 1 MİLYON EURO TALEP

Görüşmelerde Galatasaray’ın Rams Park’ın konser için kullanılmasına karşılık 1 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün bu bedeli belirlerken özellikle konser sonrasında zeminin yenilenmesi ve korunması için oluşacak maliyetleri de hesaba kattığı aktarıldı.

SON ANDA OLUMSUZ YANIT

Taraflar arasındaki görüşmeler bir süre devam etse de Galatasaray’ın nisan-mayıs döneminde organizasyona sıcak bakmadığını karşı tarafa bildirdiği ifade edildi. İddiaya göre olumsuz yanıt, planlanan konser tarihine yaklaşık bir ay kala iletildi.

ORGANİZASYON TARAFINDAN SİTEM

Kararın geç bildirilmesi, konser organizasyonunu planlayan tarafta tepkiye neden oldu. Ali Naci Küçük, ilgili kurumun Galatasaray yönetimine bu nedenle ciddi şekilde sitem ettiğini aktardı. Böylece Tarkan’ın Rams Park’ta konser verme planı hayata geçirilemeden rafa kaldırıldı.