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İspanya'da Katalan siyasetçiler hakkındaki karar ortalığı karıştırdı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 15.10.2019 07:53 | Son Güncelleme

İspanya'da polis, Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden göstericilere müdahalede bulundu.

İspanyol yetkililer, Barselona Havalimanı'nda ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verilen cezaları protesto eden göstericilere polisin müdahalesinde 37 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis, Yüksek Mahkemenin verdiği mahkumiyet kararlarını protesto etmek amacıyla Barselona Havalimanı'nda toplanan göstericilere köpük mermi ve copla müdahalede bulundu.

Protestocuların, boş yangın tüpü ve başka cisimlerle polise saldırdığı iddia edildi, olaylarda iki kişi gözaltına alındı.

Katalan Acil Servisi (SEM), birçok göstericinin polis müdahalesi sırasında hafif yaralandığını ve tedavi edildiğini açıkladı, İspanya havalimanları işletmecisi AENA da gösteriler nedeniyle Barcelona'da 108 uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

BAĞIMSIZLIK GİRİŞİMİ ENKAZA DÖNÜŞTÜ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yüksek Mahkemenin hükümlerinin, Madrid'deki ulusal makamlar ile Barselona'daki ayrılıkçılar arasında bir dönüm noktası olmasını umut ettiğini belirterek, kararların, 2017'deki bağımsızlık girişiminin enkaza dönüştüğünün kanıtı olduğu yorumunu yaptı.

Sanchez, halka aşırılık yanlısı tutumlardan vazgeçme ve yeni bir aşamaya geçme çağrısında bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell de "Avrupa'da tek taraflı bağımsızlık ilan etmeye imkan tanıyan tek bir anayasa yok." ifadesini kullandı.

İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere hapis cezasıİspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere hapis cezası

"KARARLAR İNTİKAM: DURDURAMAYACAKLAR"

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ise kararları intikam olarak değerlendirerek, "Hükümler, bağımsız bir devlet kurma kararlılığımızı durduramayacak." diye konuştu.

Ekim 2017'de Belçika'ya kaçmış olan dönemin özerk hükümet Başkanı Carles Puigdemont de "Genel seçimler, bu kararlara karşı tepki göstermek ve Katalan ayrılıkçılığının kararlılığını vurgulamak için büyük bir fırsat." şeklinde görüş bildirdi.

İspanya'da Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası vermişti.

DAVADA 500'DEN FAZLA KİŞİ TANIKLIK ETTİ

Bu arada, Yüksek Mahkeme'nin gördüğü davada eski Başbakan Mariano Rajoy dahil 500'den fazla kişi tanıklık etti. Yaklaşık 50 ulusal kanal da davayı izledi.

Avukatları, Katalan liderlerin halkın isteklerini yerine getirdiği savunmasını yaptı.

Öte yandan, İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere hapis cezası üzerine pazar günü yeni protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor.

KATALONYA'DAKİ SÜREÇ

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ispanya barcelona havalimanı

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