SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

İspanya'da manşet olan pas! Arda Güler Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu: Haaland ile o kare olay yarattı

Real Madrid’in Manchester City karşısında aldığı farklı galibiyet kadar bir başka detay daha geceye damga vurdu. İlk 11’de sahaya çıkan Arda Güler’in bir anda gündem olan hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

İspanya'da manşet olan pas! Arda Güler Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu: Haaland ile o kare olay yarattı
Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid, sahasında Manchester City’yi ağırladı. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede etkili bir performans sergileyen eflatun-beyazlılar, İngiliz devini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

ARDA GÜLER İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

İspanya da manşet olan pas! Arda Güler Şampiyonlar Ligi ne damga vurdu: Haaland ile o kare olay yarattı 1

Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği Arda Güler karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Genç futbolcu 70 dakika sahada kalırken, teknik heyet tarafından oyundan alınarak yerini Eduardo Camavinga’ya bıraktı.

Orta sahada görev yapan milli oyuncu, hem savunmada hem de pas oyununda takımına katkı sağlayarak dikkat çekti.

GECEYE DAMGA VURAN PAS

İspanya da manşet olan pas! Arda Güler Şampiyonlar Ligi ne damga vurdu: Haaland ile o kare olay yarattı 2

Karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri ise 56. dakikada yaşandı. Real Madrid’in penaltı kazandığı pozisyondan saniyeler önce Arda Güler, penaltıyı kazandıran Vinicius Junior’a uzun mesafeli ve son derece isabetli bir pas gönderdi.

Bu pas kısa sürede sosyal medyada viral olurken bazı Real Madrid taraftarları, Arda’nın 70. dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi.

HAALAND İLE O KARE GÜNDEM OLDU

İspanya da manşet olan pas! Arda Güler Şampiyonlar Ligi ne damga vurdu: Haaland ile o kare olay yarattı 3

Maç sırasında dikkat çeken anlardan biri de Arda Güler’in Erling Haaland’ı savunmaya çalıştığı pozisyon oldu. Bu durum, iki takımın lig aşamasında karşı karşıya geldiği maçta yaşanan benzer bir anı yeniden akıllara getirdi.

O karşılaşmada da ceza sahası içinde Haaland’ı marke etmeye çalışan Arda’nın görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

İSPANYA'DA MANŞET OLDU

İspanya da manşet olan pas! Arda Güler Şampiyonlar Ligi ne damga vurdu: Haaland ile o kare olay yarattı 4

Real Madrid’in galibiyeti sonrasında İspanyol basını da Arda Güler’in performansını değerlendirdi. Mundo Deportivo haberinde, “Türk futbolcu, hücumda kalitesinden bazı ipuçlarını gösterdi ancak her şeyden önemlisi, savunmada takım oyuncusuydu.” ifadelerine yer verdi.

Sport ise değerlendirmesinde, “En parlak performansı değildi belki ama Vinicius'un penaltı kazadığı pozisyonda pası veren isimdi. Sol kanat orta saha oyuncusu olarak oynadı ve Valverde, Tchouameni ve Thiago tarafından iyi desteklendi.” sözlerini kullandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Samsunspor’u ziyaret ettiA Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Samsunspor’u ziyaret etti
Arjantin'de tarihi Icardi itirafı! Yılların düşmanı Maxi Lopez'den şok River Plate çağrısıArjantin'de tarihi Icardi itirafı! Yılların düşmanı Maxi Lopez'den şok River Plate çağrısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Devler Ligi İspanya La Liga Arda Güler son dakika real madrid şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.