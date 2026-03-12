İspanya'da manşet olan pas! Arda Güler Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu: Haaland ile o kare olay yarattı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid, sahasında Manchester City’yi ağırladı. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede etkili bir performans sergileyen eflatun-beyazlılar, İngiliz devini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

ARDA GÜLER İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği Arda Güler karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Genç futbolcu 70 dakika sahada kalırken, teknik heyet tarafından oyundan alınarak yerini Eduardo Camavinga’ya bıraktı.

Orta sahada görev yapan milli oyuncu, hem savunmada hem de pas oyununda takımına katkı sağlayarak dikkat çekti.

GECEYE DAMGA VURAN PAS

Karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri ise 56. dakikada yaşandı. Real Madrid’in penaltı kazandığı pozisyondan saniyeler önce Arda Güler, penaltıyı kazandıran Vinicius Junior’a uzun mesafeli ve son derece isabetli bir pas gönderdi.

Bu pas kısa sürede sosyal medyada viral olurken bazı Real Madrid taraftarları, Arda’nın 70. dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi.

HAALAND İLE O KARE GÜNDEM OLDU

Maç sırasında dikkat çeken anlardan biri de Arda Güler’in Erling Haaland’ı savunmaya çalıştığı pozisyon oldu. Bu durum, iki takımın lig aşamasında karşı karşıya geldiği maçta yaşanan benzer bir anı yeniden akıllara getirdi.

O karşılaşmada da ceza sahası içinde Haaland’ı marke etmeye çalışan Arda’nın görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

İSPANYA'DA MANŞET OLDU

Real Madrid’in galibiyeti sonrasında İspanyol basını da Arda Güler’in performansını değerlendirdi. Mundo Deportivo haberinde, “Türk futbolcu, hücumda kalitesinden bazı ipuçlarını gösterdi ancak her şeyden önemlisi, savunmada takım oyuncusuydu.” ifadelerine yer verdi.

Sport ise değerlendirmesinde, “En parlak performansı değildi belki ama Vinicius'un penaltı kazadığı pozisyonda pası veren isimdi. Sol kanat orta saha oyuncusu olarak oynadı ve Valverde, Tchouameni ve Thiago tarafından iyi desteklendi.” sözlerini kullandı.