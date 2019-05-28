İspanya'da şike operasyonu sonrası birçok futbolcu gözaltına alındı

İspanya şike operasyonuyla çalkalanıyor. İspanyol polisi, şike yaptıkları iddiasıyla çok sayıda futbolcu ve bir kulüp başkanını gözaltına aldı.
Emniyetten yapılan açıklamada; gözaltına alınan futbolcuların Raul Bravo, Carlos Aranda, Borja Fernandez, Samu Saiz ve Inigo Lopez olduğu belirtilirken; şike çetesinin başında Huesca Başkanı Agustin Lasaosa ile Raul Bravo'nun olduğu belirtildi. Ayrıca Huesca doktoru Juan Carlos Galindo'nun da çete üyelerinden biri olduğu aktarıldı.
Polis ekipleri sabah saatlerinde gözaltı işlemlerini başlatırken, yolsuzluk ve para aklamak, organize suç çetesi kurmak ve maçlara şike karıştırarak bahis yoluyla haksız kazanç elde etmek suçlamalarının yapıldığı ifade edildi. Soruşturmanın geçtiğimiz 2 sezonu kapsadığı (2016/17 ve 2017/18) kaydedildi.
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