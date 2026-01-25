SPOR

İspanya'da yer yerinden oynadı! Arda Güler büyüledi, oyundan çıkınca kıyamet koptu

Real Madrid'in Villarreal'i 2-0 devirdiği geceye Arda Güler damga vurdu! Sahada kaldığı 78 dakikada sergilediği performansla mest eden milli yıldız, kenara alınınca taraftarlar Teknik Direktör Arbeloa'ya ateş püskürdü. İspanyol basını ise genç yeteneği manşetlerine taşıdı: "Sahadaki vizyonu eşsiz!"

Emre Şen
LaLiga'nın 21. haftasında Real Madrid, zorlu Villarreal deplasmanından Kylian Mbappe'nin penaltı golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Ancak maçın skorundan çok, Arda Güler'in performansı ve 78. dakikada oyundan alınması konuşuldu.

TARAFTAR TEPKİLİ: "SESİ ÇIKMIYOR DİYE..."

Teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın, sahanın en iyilerinden biri olan Arda'yı 78. dakikada Brahim Diaz ile değiştirmesi Madrid taraftarını çileden çıkardı. Sosyal medyada bir taraftarın şu yorumu binlerce beğeni aldı: "Onu oyundan çıkarıyorlar çünkü şikayet etme ya da sorun çıkarma ihtimali en düşük olan o. Ama sahada ondan daha kötü oynayan 3-4 futbolcu vardı!"

İSPANYOL BASINI ARDA'YI MANŞETLERE TAŞIDI

Maçın ardından İspanyol spor medyasının devleri, Arda Güler'in performansına geniş yer ayırdı ve övgüler yağdırdı.

AS: "VİDEO OYUNLARINDAKİ GİBİ" "Maça yavaş başladı ama toparlanınca oyuna hükmetti. Video oyunlarındaki gibi bir slalomun ardından neredeyse gol atıyordu. Presin kilit ismiydi, yorulmak bilmedi. Rahat ve etkili bir oyun."

MARCA: "YETENEĞİ EŞSİZ" "Türk oyuncunun oyunu değiştirme yeteneği Real Madrid'de neredeyse eşsiz. Villarreal'in baskı yaptığı anlarda bunu harika sergiledi."

SPORT: "HER ZAMAN İLK 11'DE OLMALI" "Yaratıcı oyuncu eksikliğinde onun varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli aksiyonlar onun sol ayağından çıkıyor. Oyuna kattığı vizyon nedeniyle Real Madrid'de her zaman ilk 11'de yer almalı."

MUNDO DEPORTIVO: "Türk oyuncu, özellikle ilk yarıda yaptığı ortalarla ceza sahasında en çok tehlike yaratan isim oldu."

SEZON KARNESİ PARLIYOR

Bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıkan Arda Güler, takımına 3 gol ve 11 asistlik müthiş bir katkı sağlayarak istikrarını sürdürdü.

