Fransa’dan Fenerbahçeli Sidiki Cherif'e büyük onur! Avrupa’da manşet oldu

Fransa’nın önde gelen spor gazetelerinden L’Equipe, yurtdışında forma giyen Fransız futbolcular arasından seçtiği haftanın en iyi 11’ine Fenerbahçe’nin genç golcüsü Sidiki Cherif’i de dahil etti. Sarı-lacivertlilerin ara transferde kadrosuna kattığı yıldız adayı, Fransız basınında dikkat çekmeye devam ediyor.

HAFTANIN EN İYİ 11'İNE SEÇİLDİ!

Fransa basını, Sidiki Cherif’in yükselen performansını yakından takip ediyor. Ülkenin en saygın spor gazetelerinden L'Équipe, her hafta Fransa dışında forma giyen oyuncular arasından oluşturduğu “haftanın en iyi 11’i” listesinde genç forvete de yer verdi. Listede hücum hattında ayrıca Karim Benzema’nın bulunması da dikkat çekti.

PERFORMANSI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR!

Fransız basınında çıkan değerlendirmelerde Cherif’in henüz genç yaşına rağmen fizik gücü, hızlanma kabiliyeti ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çektiği vurgulanırken, oyuncunun doğru gelişimle Avrupa futbolunda önemli bir forvete dönüşebileceği yorumları yapılıyor. Genç oyuncunun Fransa’da yetişmiş olması nedeniyle performansı ülkede yakından takip ediliyor.

TRANSFER RAKAMLARI EPEY KONUŞULMUŞTU...

Fenerbahçe ise genç golcüyü devre arasında Angers SCO’dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Anlaşmada 4 milyon Euro kiralama bedeli, 18 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 3 milyon Euro bonus maddesi bulunuyor. Fransız basınındaki bu ilgi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında da heyecan yaratırken Cherif’in performansı merakla takip ediliyor.