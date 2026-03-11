SPOR

Fransa’dan Fenerbahçeli Sidiki Cherif'e büyük onur! Avrupa’da manşet oldu

Fransa basını, Fenerbahçe’nin genç golcüsü Sidiki Cherif’in performansını yakından takip etmeye devam ediyor. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Équipe, yurt dışında forma giyen Fransız futbolculardan oluşturduğu haftanın en iyi 11’ine sarı-lacivertli oyuncuyu da dahil etti. Listede dünya yıldızı Karim Benzema ile birlikte yer alan Cherif’in yükselen grafiği hem Fransa’da hem de Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırdı...

Burak Kavuncu
Sidiki Cherif

Sidiki Cherif

FRA Fransa
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fransa’nın önde gelen spor gazetelerinden L’Equipe, yurtdışında forma giyen Fransız futbolcular arasından seçtiği haftanın en iyi 11’ine Fenerbahçe’nin genç golcüsü Sidiki Cherif’i de dahil etti. Sarı-lacivertlilerin ara transferde kadrosuna kattığı yıldız adayı, Fransız basınında dikkat çekmeye devam ediyor.

HAFTANIN EN İYİ 11'İNE SEÇİLDİ!

Fransa’dan Fenerbahçeli Sidiki Cherif e büyük onur! Avrupa’da manşet oldu 1

Fransa basını, Sidiki Cherif’in yükselen performansını yakından takip ediyor. Ülkenin en saygın spor gazetelerinden L'Équipe, her hafta Fransa dışında forma giyen oyuncular arasından oluşturduğu “haftanın en iyi 11’i” listesinde genç forvete de yer verdi. Listede hücum hattında ayrıca Karim Benzema’nın bulunması da dikkat çekti.

PERFORMANSI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR!

Fransa’dan Fenerbahçeli Sidiki Cherif e büyük onur! Avrupa’da manşet oldu 2

Fransız basınında çıkan değerlendirmelerde Cherif’in henüz genç yaşına rağmen fizik gücü, hızlanma kabiliyeti ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çektiği vurgulanırken, oyuncunun doğru gelişimle Avrupa futbolunda önemli bir forvete dönüşebileceği yorumları yapılıyor. Genç oyuncunun Fransa’da yetişmiş olması nedeniyle performansı ülkede yakından takip ediliyor.

TRANSFER RAKAMLARI EPEY KONUŞULMUŞTU...

Fransa’dan Fenerbahçeli Sidiki Cherif e büyük onur! Avrupa’da manşet oldu 3

Fenerbahçe ise genç golcüyü devre arasında Angers SCO’dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Anlaşmada 4 milyon Euro kiralama bedeli, 18 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 3 milyon Euro bonus maddesi bulunuyor. Fransız basınındaki bu ilgi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında da heyecan yaratırken Cherif’in performansı merakla takip ediliyor.

