İspanya'da yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin yıldızı Livakovic olay çıkarttı

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanya La Liga'nın flaş ekibi Girona'ya kiralanan ancak burada aradığını bulamayan Dominik Livakovic cephesinde ipler tamamen koptu. İspanyol ekibinde şu ana kadar 1 dakika bile süre alamayan 30 yaşındaki Hırvat kaleci, sabrının sonuna gelince hocasına kazan kaldırdı. Girona Teknik Direktörü Michel, yaşananların perde arkasını ilk kez açıkladı ve krizin boyutunu gözler önüne serdi.

"HASTA KALECİYİ OYNATTIM ÇÜNKÜ LIVAKOVIC İSTEMEDİ!"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Michel, Livakovic'in tavrı karşısında şoke olduğunu belirtti. Kupa maçında yaşanan bir olayı ifşa eden İspanyol teknik adam, Hırvat kalecinin maça çıkmayı reddettiğini söyledi.

Michel, beni "gerçekten çok kızdıran" olay diyerek şunları anlattı: "Bana artık burada oynamak istemediğini söyledi. Diğer kalecimiz Gazzaniga, 38 derece ateşle ve ağır gripti. Buna rağmen kupa maçında o kaleye geçti çünkü Livakovic görev almak istemedi. Bu tavrı beni çileden çıkardı."

DÜNYA KUPASI İÇİN AYRILIK KARARI

Livakovic'in oynamama gerekçesini de açıklayan Michel, oyuncunun aklının Dünya Kupası'nda olduğunu vurguladı. Tecrübeli hoca, "Dünya Kupası'nda oynamak istiyor ve form tutmak için oynayabileceği başka bir kulübe gitmeyi kafasına koymuş durumda" ifadelerini kullandı.

GENOA'YI ELİNİN TERSİYLE İTTİ: "FENERBAHÇE'YE DÖNECEĞİM"

Yaşanan bu krizin ardından Fenerbahçe ile temasa geçen Dominik Livakovic, durumu sarı-lacivertli yönetime iletti. İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın da ilgilendiği yıldız kaleci, Çizme ihtimalini masadan kaldırdı.

Livakovic'in Genoa'nın teklifine olumsuz yanıt verdiği ve "Ben Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyorum" diyerek rotasını İstanbul'a çevirdiği öğrenildi.