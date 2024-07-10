İspanya'dan Acun Ilıcalı'ya yalanlama geldi! "Barcelonalı yöneticiler şaşkınlık içerisindeler"

İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Türk insanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde takımın başarılı oyuncularından Philogene hakkında Barcelona'nın Jaden Philogene'ye ilgisi gerçek. Jaden taşınmak istiyorsa ve bir yere gitmek istediğini söylüyorsa, bu çok fazla yapamayacağımız bir şey çünkü bu onun hayatı” ifadelerini kullanmıştı.

İSPANYA'DAN YALANLAMA GELDİ

Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasına yönelik olarak İspanya'dan yalanlama geldi.

İspanyol devinin oyuncu ile ilgilenmediğini söyleyen gazeteci Gerard Romero Acun Ilıcalı’nın PR çalışması yaptığını söyledi. Romero açıklamasında, "Barcelona yöneticileri şaşkınlık içerisinde. Çünkü oyuncu ve menajerini tanımadıkları ortaya çıktı. Barcelona'nın Jaden Philogene'ye bir ilgisi yok. Bu yapılanın bir PR çalışması olduğu düşünülüyor” dedi.





