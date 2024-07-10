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  4. İspanya'dan Acun Ilıcalı'ya yalanlama geldi! "Barcelonalı yöneticiler şaşkınlık içerisindeler"

İspanya'dan Acun Ilıcalı'ya yalanlama geldi! "Barcelonalı yöneticiler şaşkınlık içerisindeler"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.07.2024 15:34
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Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı takımın başarılı isimlerinden Jaden Philogene için yaptığı Barcelona ilgileniyor sözlerinin ardından İspanya'da bu sözlere yalanlama geldi. İşte detaylar...

İspanya'dan Acun Ilıcalı'ya yalanlama geldi! "Barcelonalı yöneticiler şaşkınlık içerisindeler"

İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Türk insanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde takımın başarılı oyuncularından Philogene hakkında Barcelona'nın Jaden Philogene'ye ilgisi gerçek. Jaden taşınmak istiyorsa ve bir yere gitmek istediğini söylüyorsa, bu çok fazla yapamayacağımız bir şey çünkü bu onun hayatı” ifadelerini kullanmıştı.

İSPANYA'DAN YALANLAMA GELDİ

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Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasına yönelik olarak İspanya'dan yalanlama geldi.

İspanyol devinin oyuncu ile ilgilenmediğini söyleyen gazeteci Gerard Romero Acun Ilıcalı’nın PR çalışması yaptığını söyledi. Romero açıklamasında, "Barcelona yöneticileri şaşkınlık içerisinde. Çünkü oyuncu ve menajerini tanımadıkları ortaya çıktı. Barcelona'nın Jaden Philogene'ye bir ilgisi yok. Bu yapılanın bir PR çalışması olduğu düşünülüyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Acun Ilıcalı
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