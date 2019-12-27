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  4. İspanya'da Rayo Vallecano'ya ırkçılık cezası

İspanya'da Rayo Vallecano'ya ırkçılık cezası

İSPANYA HABERLERİ  | 27.12.2019 19:34 | Son Güncelleme

İspanya Futbol Federasyonu, ırkçı tezahüratlar sebebiyle ertelenen Rayo Vallecano-Albacete maçındaki olaylardan dolayı ev sahibi kulübe para ve tribün kapatma cezaları verdi.

İspanya'da Rayo Vallecano'ya ırkçılık cezası

İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Rekabet Komitesi, İspanya 2. Futbol Ligi'nde 15 Aralık Pazar günü oynanan ve ırkçı tezahüratlar gerekçesiyle hakem kararıyla ikinci yarısı ertelenen Rayo Vallecano-Albacete maçıyla ilgili kararını açıkladı.

Komite, Rayo Vallecano Kulübü'ne 18 bin avro para cezası, Albacete maçının ikinci yarısının seyircisiz oynanması ve fanatik taraftarların bulunduğu kale arkası tribünün 2 maç kapatılması cezalarının verildiğini duyurdu.

"VERİLEN CEZA ADALETSİZDİR"

Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa, kulüp olarak ırkçılığın her türlüsüne karşı durduklarını, sorunun da sportif değil sosyal olduğunu belirterek, "Rayo Vallecano bu olayın kurbanıdır. Verilen ceza adaletsizdir" açıklamasında bulundu.

ZOZULYA'YA 'DEFOL NAZİ' DEMİŞLERDİ

Rayo Vallecano-Albacete karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının, Albacete'de oynayan Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya'yı hedef alarak, "Defol Nazi" şeklindeki tezahüratları sebebiyle hakem kararıyla yarıda kesilmişti.

"VATANSEVER OLMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Zozulya, olaydan sonra düzenlediği basın toplantısında, hakkındaki Nazi suçlamasına tepki göstererek, "Ben apolitik birisiyim. Tüm ideolojilere karşıyım. Sadece bir futbolcuyum ve Ukraynalı bir vatanseverim. Ülkeme yardım etmek, vatansever olmak suç değildir" demişti.

Ukraynalı futbolcu, 2016-2017 sezonunun ortasında Real Betis'ten kiralık olarak Rayo Vallecano'ya transfer olmuş ancak taraftarların tepkisinden dolayı forma giyemeden sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.

(AA)

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Futbolda ırkçılık ırkçılık cezası İspanya'dan futbol rayo vallecano

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