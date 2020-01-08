İspanya heyetinden Ereğli Belediyesine ziyaret

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Konya Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yürütülen Gençler İçin Daha Fazla İstihdam Projesi’nin 10 Ocak Cuma günü düzenlenecek kapanış toplantısı için İspanya heyeti ilçeye geldi. Ereğli’ye gelen İspanya heyetinin ilk durağı Ereğli Belediyesi oldu. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Geçmiş aylarda bizim heyetimizin gerçekleştirdiği İspanya ziyaretinde göstermiş oldukları ilgi, alaka ve misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Kapanış programı ve şehrimizi ziyaret amacıyla iade-i ziyaret kapsamında şehrimize gelen İspanya Heyeti’ni ağırlamaktan dolayı mutluluk duyacağız. Eminim ki milletimizin misafirperverliğini en iyi şekilde yaşatacak ve onlara güzel bir gezi anısı oluşturacağız. Ayrıca İstihdamı artırma noktasında önem verdiğimiz bu projeyi nihayete erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstihdamı artırmak amacımız doğrultusunda bu ne ilk ne de son proje olacak. Ereğlimizi hak ettiği noktalara taşımak ve gelecek nesillerimize her anlamda gelişmiş huzurlu bir şehir bırakmak amacımıza bu tip proje ve hizmetlerle ulaşacağımızı biliyoruz. Bu doğrultuda da gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Dostluğumuz bu proje ile sınırlı kalmayacak”

Şehir Eşleşmeleri çerçevesinde yürütülen projenin çok faydalı olduğunu aktaran Başkan Oprukçu, “Bu ve benzeri programların önümüzdeki süreçte de devam etmesini çok arzu ediyoruz. İnşallah Ereğli’yi tanıdıkça seveceklerini de düşünüyorum. Bizim misafirperverliğimizi de çok beğeneceklerini değerlendiriyoruz. Burada kaldıkları süre içerisinde misafirlerimizle arkadaşlarımız yakinen ilgilenecekler. Program çerçevesinde inşallah Ereğli’yi bir fazla tanıyacaklar. Doğal güzelliklerini, tarihi yerlerini, sanayisini, ekonomik hayatını inşallah görecek ve bir fazla sevecekler. Sayın Başkana tebriklerimizi ve başarı dileklerimizi iletin. İspanya ile ilişkilerimizden son derece memnunuz ancak dostluğumuzun sadece işbirliğimizle sınırlı kalmamasını özellikle istiyoruz. Bundan sonra karşılıklı gidip gelelim, görüşelim. Serdi alanda işbirliği imkanlarımız varsa bunları araştıralım” diyerek sözlerine son verdi.

“Kadın istihdamı bizleri mutlu etti”

Heyet adına konuşma yapan Teruel Eyalet Hükümeti Yetkilisi Maria Arino Ejarque, “Öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz Teruel Eyalet Hükümeti olarak girişimciliğe çok önem veriyoruz özellikle de kadın girişimciliğine çok önem veriyoruz. Kadın girişimcilik çalışmalarımız var ve burada belediye departmanlarını gezdiğimizde çok fazla kadın çalışanın olduğunu gördük. Bu konuda bizimle aynı bakış açısında olduğunuz için çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

