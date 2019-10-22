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İspanya Kadınlar 1. Ligi'nde oynayan futbolcular grev kararı aldı

FUTBOL HABERLERİ  | 22.10.2019 21:49 | Son Güncelleme

İspanya Kadınlar 1. Futbol Ligi (Primera Iberdrola) kulüplerinde forma giyen futbolcular, greve gitme kararı aldı.

İspanya Kadınlar 1. Ligi'nde oynayan futbolcular grev kararı aldı

İspanyol Futbolcular Derneği (AFE) Başkanı David Aganzo, kadın futbolcuların greve gitme kararından dolayı toplu sözleşmede anlaşma sağlanıncaya kadar Primera Iberdrola'da hiçbir maçın oynanmayacağını açıkladı.

AFE tarafından basına verilen bilgilerde, 2018 yılı sonundan bu yana yürütülen ve kadın futbolcular için ilk olacak toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

İspanya 1. liginde oynayan kadın futbolcuların, erkek futbolcularla aynı hakları talep ettikleri belirtildi.

Kadın futbolcuların talepleri arasında en düşük brüt maaşın 12 bin avro olması, grev ve tatil hakları ile hamile kalmaları durumunda ülke genelinde uygulanan protokolun geçerli olması gibi başlıklar yer aldı.

Primera Iberdrola'da 16 takım mücadele ederken, 2019-2020 sezonunda en son 6. hafta maçları oynandı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Kadınlar 1. Futbol Ligi Primera Iberdrola

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