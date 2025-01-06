SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. İspanya Kral Kupası'nda Arda Güler'in gecesi! Real Madrid rakibini 5 golle mağlup etti, milli yıldızımız duble yaptı...

İspanya Kral Kupası'nda Arda Güler'in gecesi! Real Madrid rakibini 5 golle mağlup etti, milli yıldızımız duble yaptı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.01.2025 23:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Kral Kupası'nda heyecan son 32 turu maçları ile sürüyor. Son 32 turunda Real Madrid Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi. Madrid ekibi rakibini 5-0 mağlup ederken milli yıldızımız Arda Güler attığı gollerle yıldızlaştı. İşte detaylar...

İspanya Kral Kupası'nda Arda Güler'in gecesi! Real Madrid rakibini 5 golle mağlup etti, milli yıldızımız duble yaptı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya Kral Kupası son 32 turu mücadelesinde Real Madrid, Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi. Tam 5 golün atıldığı karşılaşmada Eflatun beyazlılar baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 5-0 kazandı.

ARDA DUBLE YAPTI

677c2323f05047ba2d469c34

Municipal Cartagonova'da oynanan maçta Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 28 ve 88. dakikalarda attığı goller ile maça damgasını vurdu.

Real Madrid'in diğer gollerini ise 5. dakikada Fede Valverde, 13. dakikada Camavinga ve 55. dakikada Luka Modric kaydetti. Bu sonuçla birlikte Real Madrid son 16 turuna yükselirken, Minera kupaya veda etti.

KARİYERİNDE BİR İLK

Arda_20G_C3_BCler_20Real_20Madrid_202024

Arda Güler Deportiva Minera karşısında bulduğu bu gollerle aynı zamanda Kral Kupası'nda ilk kez golle tanışmış oldu.

Anahtar Kelimeler:
İspanya La Liga Arda Güler son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den ortalığı karıştıracak karar! O maça U19 takımıyla çıkıyorlar...

F.Bahçe'den ortalığı karıştıracak karar! O maça U19 takımıyla çıkıyorlar...

TFF'ye resmi başvuru! Kulüpten açıklama: Ligden çekiliyoruz

TFF'ye resmi başvuru! Kulüpten açıklama: Ligden çekiliyoruz

En düşük emekli maaşı için Ankara'da konuşulan rakamı söyledi

En düşük emekli maaşı için Ankara'da konuşulan rakamı söyledi

'Asgari ücrete yüzde 30 dedik, oldu' diyerek 'ek zam' için net konuştu

'Asgari ücrete yüzde 30 dedik, oldu' diyerek 'ek zam' için net konuştu

Terim'e 70 saniye yetti! Arabistan kariyerine inanılmaz başlangıç

Terim'e 70 saniye yetti! Arabistan kariyerine inanılmaz başlangıç

İspanya'da Arda'nın gecesi! Duble yaptı, bir ilki başardı...

İspanya'da Arda'nın gecesi! Duble yaptı, bir ilki başardı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.