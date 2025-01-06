İspanya Kral Kupası'nda Arda Güler'in gecesi! Real Madrid rakibini 5 golle mağlup etti, milli yıldızımız duble yaptı...

İspanya Kral Kupası son 32 turu mücadelesinde Real Madrid, Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi. Tam 5 golün atıldığı karşılaşmada Eflatun beyazlılar baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 5-0 kazandı.

ARDA DUBLE YAPTI

Municipal Cartagonova'da oynanan maçta Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 28 ve 88. dakikalarda attığı goller ile maça damgasını vurdu.

Real Madrid'in diğer gollerini ise 5. dakikada Fede Valverde, 13. dakikada Camavinga ve 55. dakikada Luka Modric kaydetti. Bu sonuçla birlikte Real Madrid son 16 turuna yükselirken, Minera kupaya veda etti.

KARİYERİNDE BİR İLK

Arda Güler Deportiva Minera karşısında bulduğu bu gollerle aynı zamanda Kral Kupası'nda ilk kez golle tanışmış oldu.