İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2018-2019 sezonunun şampiyonu Barcelona oldu. La Liga'nın 35. haftasında sahasında Levante'ye karşı oynayan Barcelona, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Barcelona'nın golünü yedek başlayan ve ikinci yarı oyuna giren Lionel Messi (Dk. 62) attı.

Ligdeki en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı koruyan Barcelona, sezonun bitimine 3 hafta kala kulüp tarihindeki 26. lig şampiyonluğunu ilan etti. Nou Camp Stadı'nı dolduran 91 bin 917 taraftarı önünde şampiyonluğa ulaşan Barcelona, ligde bu zamana kadar oynadığı 35 maçta 25 galibiyet 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Ligde art arda ikinci şampiyonluğunu yaşayan Barcelona, aynı zamanda La Liga'da 33 kez ile en çok şampiyon olan Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye indirdi. Bu sezon tüm kupalarda yoluna devam eden Barcelona, Kral Kupası'nda 25 Mayıs'ta Valencia'ya karşı final maçını oynayacak. Katalan takımı ayrıca Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1 ve 7 Mayıs tarihlerinde İngiltere'nin Liverpool takımıyla karşılaşacak.