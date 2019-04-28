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İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona

İSPANYA HABERLERİ  | 28.04.2019 08:28 | Son Güncelleme

La Liga'nın bitimine 3 hafta kala Barcelona, sahasında Levante'yi 1-0 yenerek kulüp tarihindeki 26. lig şampiyonluğunu ilan etti.

İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2018-2019 sezonunun şampiyonu Barcelona oldu. La Liga'nın 35. haftasında sahasında Levante'ye karşı oynayan Barcelona, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Barcelona'nın golünü yedek başlayan ve ikinci yarı oyuna giren Lionel Messi (Dk. 62) attı.

Ligdeki en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı koruyan Barcelona, sezonun bitimine 3 hafta kala kulüp tarihindeki 26. lig şampiyonluğunu ilan etti. Nou Camp Stadı'nı dolduran 91 bin 917 taraftarı önünde şampiyonluğa ulaşan Barcelona, ligde bu zamana kadar oynadığı 35 maçta 25 galibiyet 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Ligde art arda ikinci şampiyonluğunu yaşayan Barcelona, aynı zamanda La Liga'da 33 kez ile en çok şampiyon olan Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye indirdi. Bu sezon tüm kupalarda yoluna devam eden Barcelona, Kral Kupası'nda 25 Mayıs'ta Valencia'ya karşı final maçını oynayacak. Katalan takımı ayrıca Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1 ve 7 Mayıs tarihlerinde İngiltere'nin Liverpool takımıyla karşılaşacak.

MESSİ LA LİGA'DA 6. GOL KRALLIĞINA DOĞRU GİDİYOR

Bu arada Katalan takımının bu sezonki yıldız ismi bir kez daha Arjantinli Lionel Messi olarak öne çıktı. La Liga'da 35 maçta 34 gol atan ve gol krallığı yarışında en yakın rakipleri Karim Benzema ve Luis Suarez'in 13 gol önünde bulunan Messi, eğer sezon sonuna kadar büyük bir sürpriz olmazsa kariyerindeki 6. La Liga gol krallığını elde edecek.

Messi gol kralı olması halinde, 66 yıl önce (1952-1953 sezonu) Telmo Zarra'ya ait olan La Liga'da en fazla gol kralı olma rekorunu egale etmiş olacak. Öte yandan La Liga'da 83 puanla lider durumda bulunan Barcelona'nın ardından 74 puanla ikinci sırada olan Atletico Madrid ise sahasında oynadığı maçta Valladolid'i 1-0 yendi.

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levante barcelona La Liga İspanya lionel messi

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