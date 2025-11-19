İspanya maçı sonrası Tümer Metin'den milli oyuncumuzu üzecek iddia

İrfan Can Kahveci'nin performansını yeterli bulmadığını belirten Metin, “İrfan Can gibi tecrübeli bir oyuncudan hücumda daha fazla sorumluluk almasını beklerdim." diyerek flaş ifadeler kullandı.
Tümer Metin, "Profesyonel oyuncular gururla ve büyük bir zevkle milli takıma hizmet eder. Bazen milli takım, oyuncuya yardımcı olur. Bu akşam Orkun ve Barış Alper buradan güçlenerek çıktı. İrfan Can için aynı şeyi söyleyemem. İrfan Can çok gerilemiş." dedi.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin devre arasında sarı-lacivertlilerden ayrılması bekleniyor.
