İspanya maçı sonrası Tümer Metin'den milli oyuncumuzu üzecek iddia

A Milli Takım’ın İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Tümer Metin, karşılaşmayı değerlendirdi. Tecrübeli yorumcu, özellikle orta saha performansını eleştirirken İrfan Can Kahveci’nin oyunundan memnun kalmadığını dile getirdi.

Emre Şen
İrfan Can Kahveci'nin performansını yeterli bulmadığını belirten Metin, “İrfan Can gibi tecrübeli bir oyuncudan hücumda daha fazla sorumluluk almasını beklerdim." diyerek flaş ifadeler kullandı.

"PERFORMANSI GERİLEMİŞ..."

Tümer Metin, "Profesyonel oyuncular gururla ve büyük bir zevkle milli takıma hizmet eder. Bazen milli takım, oyuncuya yardımcı olur. Bu akşam Orkun ve Barış Alper buradan güçlenerek çıktı. İrfan Can için aynı şeyi söyleyemem. İrfan Can çok gerilemiş." dedi.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin devre arasında sarı-lacivertlilerden ayrılması bekleniyor.

Türkiye İrfan Can Kahveci Tümer Metin
