SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Galatasaray istemişti, Fenerbahçe imzayı attırıyor! Fransız yıldız oyuncu için resmi teklif

Fenerbahçe, Lazio forması giyen Mattéo Guendouzi ile anlaşmaya vardı. İtalya Serie A takımı Lazio'da forma giyen yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı bildirildi. Guendouzi, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da radarına girmiş, teknik direktör Okan Buruk'un listesine eklenmişti. İşte transfer operasyonun ayrıntılar...

Galatasaray istemişti, Fenerbahçe imzayı attırıyor! Fransız yıldız oyuncu için resmi teklif
Mustafa Fidan

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Lazio'nun Fransız yıldızı Matteo Guendouz için Fenerbahçe devreye girdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı lacivertli ekip, İtalyan kulübüne 25+2 milyon Euro teklif etti.

Galatasaray istemişti, Fenerbahçe imzayı attırıyor! Fransız yıldız oyuncu için resmi teklif 1

EZELİ RAKİBE TRANSFER ÇALIMI! FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF

Lazio forması giyen 24 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçe'nin resmi girişimlere başladığı iddia edildi. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü yıldızın kulübüne resmi teklif yapıldı.

Galatasaray istemişti, Fenerbahçe imzayı attırıyor! Fransız yıldız oyuncu için resmi teklif 2

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Lazio ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray istemişti, Fenerbahçe imzayı attırıyor! Fransız yıldız oyuncu için resmi teklif 3

FRANSA MİLLİ TAKIMI FORMASINI DA GİYİYOR

Bu sezon İtalyan ekibiyle 13 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Guendouzi, Fransa Milli Takımı formasını da 14 kez terletti. Lazio, oyuncuyu geçen yıl Marsilya'dan 13 milyon Euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı resmen duyurdu!Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı resmen duyurdu!
Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe galatasaray lazio
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.