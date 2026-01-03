Galatasaray istemişti, Fenerbahçe imzayı attırıyor! Fransız yıldız oyuncu için resmi teklif

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Lazio'nun Fransız yıldızı Matteo Guendouz için Fenerbahçe devreye girdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı lacivertli ekip, İtalyan kulübüne 25+2 milyon Euro teklif etti.

EZELİ RAKİBE TRANSFER ÇALIMI! FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF

Lazio forması giyen 24 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçe'nin resmi girişimlere başladığı iddia edildi. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü yıldızın kulübüne resmi teklif yapıldı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Lazio ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FRANSA MİLLİ TAKIMI FORMASINI DA GİYİYOR

Bu sezon İtalyan ekibiyle 13 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Guendouzi, Fransa Milli Takımı formasını da 14 kez terletti. Lazio, oyuncuyu geçen yıl Marsilya'dan 13 milyon Euro bonservisle kadrosuna katmıştı.