Danla Bilic milli futbolcu Doğan Alemdar ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ifadesini verdikten sonra da serbest bırakılan Danla Bilic şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Danla Bilic'in eski sevgilisi Doğan Alemdar ile yeniden barıştığı iddiaları gündeme gelirken ünlü ismin son paylaşımındaki detay onları adeta ele verdi.

Öznur Yaslı İkier

YouTube'da çektiği videolar ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü fenomen Danla Bilic son dönemde uyuşturucu operasyonuyla anılmış ve ifadesini verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Daha önce kendisinden 9 yaş küçük milli futbolcu Doğan Alemdar ile yaşadığı aşkla dikkat çeken Danla Bilic'in eski sevgilisiyle yeniden barıştığı iddiaları gündeme gelmişti.

Bilic ile Alemdar'ın aynı tarihlerde İtalya'dan paylaşım yapması kafaları karıştırdı.

İlerleyen saatlerde ikilinin aynı mekanda paylaşım yapması Danla Bilic ve Doğan Alemdar arasındaki aşk iddialarını da güçlendirdi.

Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Doğan Alemdar
