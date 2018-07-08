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İspanya Milli Takımı’nda Fernando Hierro'nun görevine son verildi

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 08.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

İspanya Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Fernando Hierro'nun görevine son verildiğini açıkladı. Hierro eski görevi sportif direktörlüğe geri dönmeyi de reddetti.

İspanya Milli Takımı’nda Fernando Hierro'nun görevine son verildi

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası öncesinde İspanya Teknik Direktörü Julen Lopetegui’nin Real Madrid ile anlaşmasını açıklamasının ardından İspanya Futbol Federasyonu’nu harekete geçirmişti. Başkan Luis Rubiales, Lopetegui'nin görevine turnuva öncesinde son verip, Sportif Direktör Fernando Hierro’nun takımını çalıştıracağını açıklamıştı.
Turnuvada İspanya istenileni verememiş son 16 turunda turnuvaya veda etmişti. Portekiz, Fas ve İran’ın yer aldığı B Grubu’nu lider tamamlayan İspanya, son 16’da ev sahibi Rusya’ya penaltı atışları sonunda mağlup oldu.

Dünya Kupası sonrasında İspanya’da yine teknik adam değişikliği yaşandı. İspanya Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden Fernando Hierro’nun teknik direktörlük görevine son verildiği açıklandı. Hierro, önceki görevi olan sportif direktörlüğe dönmeyi reddettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fernando Hierro 2018 dünya kupası İspanya

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