SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, saat 23.00'ten sonra oynayabilecek mi? Alman yasaları ne diyor?

İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, saat 23.00'ten sonra oynayabilecek mi? Alman yasaları ne diyor?

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.06.2024 23:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın karşılaşacakları Gürcistan'a karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Kendisine Lamine Yamal ile ilgili sorulan soruya da cevap veren De La Fuente, genç oyuncunun maçta oynayabileceğini söyledi.

İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, saat 23.00'ten sonra oynayabilecek mi? Alman yasaları ne diyor?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te son 16 turuna geçildi. Turnuvada yarın İspanya ile Gürcistan, Köln Stadı'nda çeyrek finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecek.
Müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör De la Fuente, Gürcistan ile elemelerde de karşılaştıklarını hatırlatarak, "Yarınki maç, elemelerde oynadığımız iki maçtan tamamen farklı olacak. Yarın herhangi bir hata ağır şekilde cezalandırılacak. Dolayısıyla rakibimize büyük saygı duymamız gerekiyor. Onlar Portekiz'i 2-0 yendiler. Bu da çok tehlikeli bir takım olduklarını kanıtlıyor." dedi.

Turnuvada sürpriz sonuçlar alındığını dile getiren İspanyol teknik adam, "Futbolda birçok sürpriz gördük. Futbolun doğası böyle ve benzer durumları görmeye devam edeceğiz. Gürcistan, Portekiz'i mağlup etti. Bu onların herhangi bir rakibi yenme potansiyeline sahip olduklarını gösteriyor. Bir oyun 90 dakika, her şey olabilir. Bunun için en iyi futbolumuzu oynamamız gerekiyor. Rakibimize karşı maksimum saygı göstermeliyiz. Futbolda birçok şey gördüm ve eminim ki daha birçok sürpriz göreceğim. Futbol sahasında ne olacağını asla bilemezsiniz." diye konuştu.

YAMAL AÇIKLAMASI

GOAL_20-_20Blank_20WEB_20-_20Facebook_20-_202024-06-24T124713.513

Luis de la Fuente'ye Almanya yasalarına göre saat 23.00'ten sonra çalışması yasak olan 16 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal'ın durumu soruldu.

Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en genç futbolcu olan Yamal'ın takıldığı yasayla ilgili soru üzerine 63 yaşındaki teknik adam, "Açıkçası Almanya'daki iş gücü mevzuatını bilmiyordum. Eğer sahadan onu 23.00'te çıkarmamız gerekiyorsa, yapmak zorunda kalırız. Tabii ki şaka yapıyorum. Yamal, futbol oynamak ve işinden keyif almak için burada. Açıkçası başka bir şey düşünmüyoruz. Bizim için gerçekten önemli değil." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcunun eğitimine önem verdiklerini aktaran De la Fuente, "Yaşından dolayı Yamal'a özel bir ilgi gösteriyoruz. Onu kadrodaki diğer oyuncular gibi ele alıyoruz ama sadece 16 yaşında olduğu için ona özel bir dikkat göstermemiz gerekiyor. Ancak onun futbol sahasında gösterdiği olgunluk yaşının çok ötesinde. Ona sadece bir futbolcu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da eğitim vermeye çalışıyoruz. Bir şeyler öğrenmesine yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya - Danimarka maçı yağmur nedeniyle durdu!Almanya - Danimarka maçı yağmur nedeniyle durdu!
Yusuf Erdoğan yeni takımına imzayı attıYusuf Erdoğan yeni takımına imzayı attı
''En kötü yarı final oynayacağız''''En kötü yarı final oynayacağız''
Anahtar Kelimeler:
euro 2024 Lamine Yamal
En Çok Okunan Haberler
Bir ailenin kabusu oldu! Evlerinin altında yaşıyor, nöbet tutuyorlar...

Bir ailenin kabusu oldu! Evlerinin altında yaşıyor, nöbet tutuyorlar...

Gram altın fiyatlarında yeni dönemin başlangıcı

Gram altın fiyatlarında yeni dönemin başlangıcı

Almanya - Danimarka maçı yağmur nedeniyle durdu!

Almanya - Danimarka maçı yağmur nedeniyle durdu!

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında televizyondan duyulan olay!

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında televizyondan duyulan olay!

Son şampiyon İtalya elendi! İlk çeyrek finalist İsviçre

Son şampiyon İtalya elendi! İlk çeyrek finalist İsviçre

Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo, sosyal medya hesabından her şeyi sildi

Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo, sosyal medya hesabından her şeyi sildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.