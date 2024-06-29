İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, saat 23.00'ten sonra oynayabilecek mi? Alman yasaları ne diyor?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te son 16 turuna geçildi. Turnuvada yarın İspanya ile Gürcistan, Köln Stadı'nda çeyrek finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecek.

Müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör De la Fuente, Gürcistan ile elemelerde de karşılaştıklarını hatırlatarak, "Yarınki maç, elemelerde oynadığımız iki maçtan tamamen farklı olacak. Yarın herhangi bir hata ağır şekilde cezalandırılacak. Dolayısıyla rakibimize büyük saygı duymamız gerekiyor. Onlar Portekiz'i 2-0 yendiler. Bu da çok tehlikeli bir takım olduklarını kanıtlıyor." dedi.

Turnuvada sürpriz sonuçlar alındığını dile getiren İspanyol teknik adam, "Futbolda birçok sürpriz gördük. Futbolun doğası böyle ve benzer durumları görmeye devam edeceğiz. Gürcistan, Portekiz'i mağlup etti. Bu onların herhangi bir rakibi yenme potansiyeline sahip olduklarını gösteriyor. Bir oyun 90 dakika, her şey olabilir. Bunun için en iyi futbolumuzu oynamamız gerekiyor. Rakibimize karşı maksimum saygı göstermeliyiz. Futbolda birçok şey gördüm ve eminim ki daha birçok sürpriz göreceğim. Futbol sahasında ne olacağını asla bilemezsiniz." diye konuştu.

YAMAL AÇIKLAMASI

Luis de la Fuente'ye Almanya yasalarına göre saat 23.00'ten sonra çalışması yasak olan 16 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal'ın durumu soruldu.

Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en genç futbolcu olan Yamal'ın takıldığı yasayla ilgili soru üzerine 63 yaşındaki teknik adam, "Açıkçası Almanya'daki iş gücü mevzuatını bilmiyordum. Eğer sahadan onu 23.00'te çıkarmamız gerekiyorsa, yapmak zorunda kalırız. Tabii ki şaka yapıyorum. Yamal, futbol oynamak ve işinden keyif almak için burada. Açıkçası başka bir şey düşünmüyoruz. Bizim için gerçekten önemli değil." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcunun eğitimine önem verdiklerini aktaran De la Fuente, "Yaşından dolayı Yamal'a özel bir ilgi gösteriyoruz. Onu kadrodaki diğer oyuncular gibi ele alıyoruz ama sadece 16 yaşında olduğu için ona özel bir dikkat göstermemiz gerekiyor. Ancak onun futbol sahasında gösterdiği olgunluk yaşının çok ötesinde. Ona sadece bir futbolcu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da eğitim vermeye çalışıyoruz. Bir şeyler öğrenmesine yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





