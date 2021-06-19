EURO 2020 E Grubu'ndaki Slovakya ile karşılaşmasında kaybeden Polonya bu kez İspanya ile karşılaşacak. Her iki takımında 2. maçı olan bu karşılaşmaya ise boğalar ev sahipliği yapacak. Sevilla'da oynanacak maçın muhtemel 11'lerine haberimizde yer verdik. Peki İspanya Polonya maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...

İSPANYA- POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sevilla'da bulunan La Cartuja stadyumunda gerçekleşecek İspanya ve Polonya maçı bugün Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak. Büyük bir heyecanla beklenne karşılaşma ülkemizin resmi kanalı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İSPANYA- POLONYA'NIN MUHTEMEL 11'LERİ

İspanya:Moreno, Simon, Azpilicueta, Laporte, , Morata, Pau Torres, Alba, Llorente, Busquets (Rodri), Pedri, Olmo

Polonya: Lewandowski, Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Jozwiak, Moder, Linetty, Rybus, Klich, Zielinski

