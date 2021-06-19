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İspanya Polonya maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

19.06.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 E Grubu’nun 2. maçında İspanya ve Polonya karşı karşıya geliyor. Bugün gerçekleşecek maçta iki tarafında önceki maçlarda yaşadıkları gibi puan kaybı yaşamamak için ellerinden geleni yapacak. Peki İspanya Polonya maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...

İspanya Polonya maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

EURO 2020 E Grubu'ndaki Slovakya ile karşılaşmasında kaybeden Polonya bu kez İspanya ile karşılaşacak. Her iki takımında 2. maçı olan bu karşılaşmaya ise boğalar ev sahipliği yapacak. Sevilla'da oynanacak maçın muhtemel 11'lerine haberimizde yer verdik. Peki İspanya Polonya maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...

İSPANYA- POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sevilla'da bulunan La Cartuja stadyumunda gerçekleşecek İspanya ve Polonya maçı bugün Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak. Büyük bir heyecanla beklenne karşılaşma ülkemizin resmi kanalı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İspanya Polonya maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

İSPANYA- POLONYA'NIN MUHTEMEL 11'LERİ

İspanya:Moreno, Simon, Azpilicueta, Laporte, , Morata, Pau Torres, Alba, Llorente, Busquets (Rodri), Pedri, Olmo

Polonya: Lewandowski, Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Jozwiak, Moder, Linetty, Rybus, Klich, Zielinski

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İspanya Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
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