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İspanya Süper Kupası İstanbul'a geliyor!

İspanya Süper Kupa organizasyonuyla ilgili futbol dünyasını heyecanlandıran dev bir iddia ortaya atıldı. Ünlü gazeteci Alfredo Martinez'in haberine göre, İspanyol devlerinin kupa mücadelesine İstanbul ev sahipliği yapacak.

İspanya Süper Kupası İstanbul'a geliyor!
Emre Şen

İspanya futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan İspanya Süper Kupası (Supercopa de España) için Türkiye'deki futbolseverleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İspanyol gazeteci Alfredo Martinez'in aktardığı bilgilere göre; 2027 İspanya Süper Kupa turnuvası İstanbul'da düzenlenecek.

ŞUBAT AYINDA DÜZENLENECEK

Dünya futbolunun gözünü Türkiye'ye çevirecek olan organizasyonun Şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dörtlü turnuva formatında düzenlenecek olan dev kupa, İstanbul'da futbol şöleni yaşatacak.

YARI FİNALDE DEV EŞLEŞMELER

İstanbul'da oynanacak olan organizasyonda finale yükselmek için mücadele edecek takımlar ve yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği yarı final eşleşmeleri şu şekilde sıralandı:

Real Sociedad - Real Madrid

Barcelona - Atletico Madrid

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Anahtar Kelimeler:
La Liga barcelona real madrid
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