İspanya'yı kasıp kavuran bir Türk var! Enes Ünal, dünyaca ünlü oyuncuları geride bırakıp gol krallığında 2. sıraya yerleşti

İspanya La Liga’nın 25. haftasında Getafe, Cadiz’in konuğu oldu. Nuevo Mirandilla Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona ererken Enes Ünal takımını sırtladı.

ENES ÜNAL'DAN 2 GOL DAHA

Takımına 1 puanı kazandıran Enes Ünal, penaltıdan attığı 2 golle Getafe'ye yine hayat verdi. Cadiz deplasmanından 1 puanla dönen Getafe'de Enes Ünal'ın gösterdiği performans takdir topladı.

25 MAÇTA 15 GOLE KATKI

Enes Ünal, 25 maçta 12 gol 3 asiste ulaşarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Rüya gibi bir sezon geçiren Enes Ünal, gol krallığı yarışında geçtiğimiz sezonun yıldızı Benzema'yı geride bırakarak Lewandowski'nin arkasında 2. sıraya yerleşti.

1. Robert Lewandowski - 15 gol

2. Enes Ünal - 12 gol

3. Karim Benzema - 11 gol

4. Joselu - 11 gol

5. Vedat Muriqi - 10 gol



