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İspanya'yı kasıp kavuran bir Türk var! Enes Ünal, dünyaca ünlü oyuncuları geride bırakıp gol krallığında 2. sıraya yerleşti

11.03.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Takımı oyuncusu Enes Ünal, La Liga'daki gollerine devam ediyor. Getafe formasıyla fırtınalar estiren milli oyuncu gol krallığı yarışında 2. sıraya yerleşti. Devleri geride bırakan Enes Ünal'a dünya devleri talip olmak üzere...

İspanya'yı kasıp kavuran bir Türk var! Enes Ünal, dünyaca ünlü oyuncuları geride bırakıp gol krallığında 2. sıraya yerleşti
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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İspanya La Liga’nın 25. haftasında Getafe, Cadiz’in konuğu oldu. Nuevo Mirandilla Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona ererken Enes Ünal takımını sırtladı.

ENES ÜNAL'DAN 2 GOL DAHA

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Takımına 1 puanı kazandıran Enes Ünal, penaltıdan attığı 2 golle Getafe'ye yine hayat verdi. Cadiz deplasmanından 1 puanla dönen Getafe'de Enes Ünal'ın gösterdiği performans takdir topladı.

25 MAÇTA 15 GOLE KATKI

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Enes Ünal, 25 maçta 12 gol 3 asiste ulaşarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Rüya gibi bir sezon geçiren Enes Ünal, gol krallığı yarışında geçtiğimiz sezonun yıldızı Benzema'yı geride bırakarak Lewandowski'nin arkasında 2. sıraya yerleşti.

1. Robert Lewandowski - 15 gol
2. Enes Ünal - 12 gol
3. Karim Benzema - 11 gol
4. Joselu - 11 gol
5. Vedat Muriqi - 10 gol


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Anahtar Kelimeler:
Enes Ünal getafe türkiye a milli türkiye a

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