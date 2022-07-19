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İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele eden kişi alevlerden sağ çıktı

19.07.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele eden kişi alevlerden sağ çıktı

İspanya'nın Zamora eyaletinde kasabasını orman yangınlarından korumaya çalışan kişi alevlerden kurtulmayı başardı.

Son günlerde aşırı sıcak hava ve ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya’da 18 Temmuz’da bir adamın kasabasını orman yangınlarından korumaya çalışırken alevlere karşı verdiği mücadelenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan adamın alevlerden kurtulmayı başardığı ve hava yoluyla bir hastaneye kaldırdığı bildirildi.

Ülkede, 13 Temmuz'dan bu yana devam eden yangınlarda yaklaşık 60 bin hektar alan yandı.

Yılbaşından bu yana ise 140 bin hektar alanın yangınlardan harap olduğu kaydedildi.

​​​​​​​Ülkede, yangınlar nedeniyle son 15 yılın en kötü yazının yaşandığı ve halihazırda devam eden 30 yangından 20'sinin halen kontrol altına alınamadığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya orman yangınları

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