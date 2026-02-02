İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! Bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa olmaz gibi...

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu Kylian Mbappe'nin son saniye penaltısıyla 2-1 mağlup etti. Xabi Alonso'nun ayrılığı sonrası tribünlerin protestolarıyla başlayan gergin gecede, ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'in performansı masaya yatırıldı.

"HAYAL KIRIKLIĞI

Milli futbolcunun ilk yarıdaki isteği alkış alsa da, oyunun son bölümündeki düşüşü İspanyol manşetlerinde "hayal kırıklığı" olarak nitelendirildi.

İŞTE İSPANYOL BASINININ ARDA KARNESİ

MARCA: "ÇOK KOŞTU AMA..." Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca, Arda'nın özgür bir rolde oynadığını ancak verimsiz kaldığını yazdı: "Arda artık hücum hattının her yerinde görünüyor. Şans yaratmak için özgür bir rolü var. Ancak ikinci yarıda Real Madrid'in oyununa etkisi olmadı. Çok koştu ama topa çok az dokundu. Arbeloa onu oyundan almak zorunda kaldı."

SPORT: "İKİNCİ YARI GÖRÜNMEZ OLDU" En sert eleştiri ise Sport gazetesinden geldi. Gazete, genç yıldızın maç içindeki kayboluşuna dikkat çekti: "Maça iyi başladı, ilk yarıda gol atmaya çok yaklaştı ama kaleci Batalla izin vermedi. İkinci yarıda ise sahada görünmez oldu ve oyundan alındı."

AS: "DAHA FAZLASINI YAPMALI" AS gazetesi, Arda'nın potansiyelini hatırlatarak beklentiyi yükseltti: "Maça iyi başladı ancak oyun ilerledikçe performansı düştü. Sağ kanattan yaptığı dripling ve şutta başarılıydı ama bu tür maçlarda Türk oyuncunun daha fazla katkı sağlaması gerekiyor."

MUNDO DEPORTIVO: "İSTİKRARSIZ" Mundo Deportivo ise Arda'nın yeteneği ile sürekliliği arasındaki dengesizliğe vurgu yaptı: "Üstün yeteneğinin bazı bölümlerini gösterdi ancak oyununda istikrarsızlık yaşadı."