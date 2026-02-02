Armağan Çağlayan, Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: Camide başı açık olmuyor!

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek, 1 Şubat'ta Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye şarkıcı Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın, Yonca Evcimik, Hande Yener, Seda Sayan gibi pek çok ünlü isim katıldı.
Cenaze törenine katılan ünlü isimlerin bazılarının başını örtmediği dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada konuşulurken Armağan Çağlayan da bir paylaşım yaptı.
"Şimdi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemek istemem ama uzun zamandır beni rahatsız eden bir durumu yazmak istiyorum" diyen Armağan Çağlayan şunları söyledi:
Daha sonra ise ünlü isim bu sözleri kimseyi hedef alarak yazmadığını söyledi.
