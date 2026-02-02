MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Armağan Çağlayan, Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: Camide başı açık olmuyor!

Geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Fatih Ürek dün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze sonrası Armağan Çağlayan'ın yaptığı paylaşım ise gündem oldu.

Armağan Çağlayan, Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: Camide başı açık olmuyor!

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek, 1 Şubat'ta Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye şarkıcı Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın, Yonca Evcimik, Hande Yener, Seda Sayan gibi pek çok ünlü isim katıldı.

Armağan Çağlayan, Fatih Ürek in cenazesi sonrası sitem etti: Camide başı açık olmuyor! 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Ürek'in cenazesinde ablasının ağlamasına ateş püskürdü Fatih Ürek'in cenazesinde ablasının ağlamasına ateş püskürdü

Cenaze törenine katılan ünlü isimlerin bazılarının başını örtmediği dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada konuşulurken Armağan Çağlayan da bir paylaşım yaptı.

Armağan Çağlayan, Fatih Ürek in cenazesi sonrası sitem etti: Camide başı açık olmuyor! 2

"İSLAM DİNİNİN KURALLARI..."

"Şimdi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemek istemem ama uzun zamandır beni rahatsız eden bir durumu yazmak istiyorum" diyen Armağan Çağlayan şunları söyledi:

Armağan Çağlayan, Fatih Ürek in cenazesi sonrası sitem etti: Camide başı açık olmuyor! 3


"Bir dinin kutsal mekanına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Camii avlusuna girerken islam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, camii avlusunda da başı açık olmuyor bence. Sizin inanışınız farklı olabilir, ama içine girdiğimiz kutsal mekandaki diğer inananları da rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok bence."

Armağan Çağlayan, Fatih Ürek in cenazesi sonrası sitem etti: Camide başı açık olmuyor! 4

Daha sonra ise ünlü isim bu sözleri kimseyi hedef alarak yazmadığını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cesur sahne kıyafeti konuşuluyor: Kimi beğendi kimi eleştirdiCesur sahne kıyafeti konuşuluyor: Kimi beğendi kimi eleştirdi
İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Fatih Ürek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.