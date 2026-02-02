Süper Lig'de yüzyılın transfer bombası Anadolu'dan patlıyor! Samsunspor gözünü kararttı: Raheem Sterling için resmi temas başladı!

Ülkemizi Avrupa'da temsil etme hedefiyle sezona damga vuran Samsunspor, kadrosunu güçlendirmek için dünya futbolunu sarsacak bir hamleye hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlı yönetim, "olmaz" denileni oldurmak için İngiltere Premier Lig'in efsane ismi Raheem Sterling'in peşine düştü.

SAMSUNSPOR MENAJERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Kanat rotasyonuna "tartışılmaz" bir isim arayan Samsunspor yönetimi, boşa çıkan 31 yaşındaki Raheem Sterling'i gündemine aldı. Karadeniz temsilcisinin, yıldız oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek şartları sorduğu ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi.

BONSERVİSİ ELİNDE!

Transferin önündeki en büyük engel olan bonservis sorunu ise ortadan kalktı. Sterling'in son kulübü Chelsea, 28 Ocak tarihinde oyuncuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Şu an serbest statüde (free agent) bulunan İngiliz yıldız için Samsunspor'un sadece imza parası ve maaş üzerinden pazarlık yapacağı öğrenildi.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Arsenal gibi devlerin formasını giyen Sterling'in kariyeri başarılarla dolu. Premier Lig tarihinin en etkili kanat oyuncularından biri olan Sterling, çıktığı 599 maçta 182 gol ve 133 asistlik inanılmaz bir istatistiğe sahip.

Samsunspor'un bu rüya transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği Türk futbol kamuoyunda büyük merak uyandırdı.