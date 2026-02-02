SPOR

Süper Lig'de yüzyılın transfer bombası Anadolu'dan patlıyor! Samsunspor gözünü kararttı: Raheem Sterling için resmi temas başladı!

Karadeniz fırtınası Samsunspor, transferde çıtayı "Arşa" çıkardı! Hedefini yeniden Avrupa kupaları olarak belirleyen Kırmızı-Beyazlılar, Chelsea ile yollarını ayıran dünya yıldızı Raheem Sterling'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz efsanesi için Samsun'da nefesler tutuldu!

Emre Şen

Ülkemizi Avrupa'da temsil etme hedefiyle sezona damga vuran Samsunspor, kadrosunu güçlendirmek için dünya futbolunu sarsacak bir hamleye hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlı yönetim, "olmaz" denileni oldurmak için İngiltere Premier Lig'in efsane ismi Raheem Sterling'in peşine düştü.

SAMSUNSPOR MENAJERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Süper Lig de yüzyılın transfer bombası Anadolu dan patlıyor! Samsunspor gözünü kararttı: Raheem Sterling için resmi temas başladı! 1

Kanat rotasyonuna "tartışılmaz" bir isim arayan Samsunspor yönetimi, boşa çıkan 31 yaşındaki Raheem Sterling'i gündemine aldı. Karadeniz temsilcisinin, yıldız oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek şartları sorduğu ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi.

BONSERVİSİ ELİNDE!

Süper Lig de yüzyılın transfer bombası Anadolu dan patlıyor! Samsunspor gözünü kararttı: Raheem Sterling için resmi temas başladı! 2

Transferin önündeki en büyük engel olan bonservis sorunu ise ortadan kalktı. Sterling'in son kulübü Chelsea, 28 Ocak tarihinde oyuncuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Şu an serbest statüde (free agent) bulunan İngiliz yıldız için Samsunspor'un sadece imza parası ve maaş üzerinden pazarlık yapacağı öğrenildi.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Süper Lig de yüzyılın transfer bombası Anadolu dan patlıyor! Samsunspor gözünü kararttı: Raheem Sterling için resmi temas başladı! 3

Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Arsenal gibi devlerin formasını giyen Sterling'in kariyeri başarılarla dolu. Premier Lig tarihinin en etkili kanat oyuncularından biri olan Sterling, çıktığı 599 maçta 182 gol ve 133 asistlik inanılmaz bir istatistiğe sahip.

Samsunspor'un bu rüya transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği Türk futbol kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

