Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu! Dünya yıldızının tek bir şartı var

Levent Tüzemen’in A Spor’da ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Lionel Messi, Dünya Kupası’na hazır gitmek için yalnızca İstanbul’da oynamak şartıyla Galatasaray’a yeşil ışık yaktı. 4 aylık ve 12 maçlık özel bir proje konuşulurken, transfer ihtimali sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yarattı.

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u 4-0 yenerek rahat bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından A Spor canlı yayınında mücadeleyi değerlendiren yorumcu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın transfer gündemine damga vuracak bir iddiayı paylaştı.

MESSI'DEN YEŞİL IŞIK

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu! Dünya yıldızının tek bir şartı var 1

Kulüp içinden aldığı bilgiler doğrultusunda Lionel Messi'nin Galatasaray'ın gündemine geldiğini belirten Tüzemen, Arjantinli yıldızın Dünya Kupası'na hazır gitmek için yalnızca İstanbul'da oynamak kaydıyla sarı kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktığını ifade etti.

"YÖNETİM DOĞRULADI"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu! Dünya yıldızının tek bir şartı var 2

"Yönetim de doğruladı. Galatasaray'a ABD'den Lionel Messi ayarlamak istediler. Çok net. Messi diyor ki 'Amerikan Ligi'nde oynarsam, bana çok geliyor burada, sakat gitmek istemiyorum Dünya Kupası'na'. Al Hilal teklif yapıyor, gitmedi. Tarihi de var, 26 Ocak'ta söylemişim. Messi gelse 1 milyon kişi gider havalimanına."

TEK BİR ŞARTI VAR

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu! Dünya yıldızının tek bir şartı var 3

"Messi, İstanbul'da oynamak kaydıyla gelirim demiş. 12 maç, İstanbul'da oynamak için. Gelen bilgiyi söylüyorum. Deplasmana gitmemek kaydıyla..."

"4 AYLIK BİR PROJE"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu! Dünya yıldızının tek bir şartı var 4

"Bu bir tekliftir. Böyle bir şey de gündeme gelmiş, 4 aylık bir proje bu. Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde oynarsa, Messi için dedikleri 12 maçtan 1'i bu final."

