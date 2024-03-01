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İspanyol basını Arda Güler'in yeni adresini sürpriz iddia olarak duyurdu! Milli oyuncu sonunda ikna edildi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.03.2024 14:25
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Real Madrid forması giyen Arda Güler'in geleceği belli oluyor. İspanyol devinde bir türlü istediği forma şansını bulamayan milli oyuncunun yeni adresinin belli olduğu iddia edildi.

İspanyol basını Arda Güler'in yeni adresini sürpriz iddia olarak duyurdu! Milli oyuncu sonunda ikna edildi...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Real Madrid'de istediği kadar şans bulamayan genç oyuncunun gelişimi için İspanyol devi farklı bir yönteme başvuruyor.

"ARDA GÜLER MİLAN'A GİDİYOR"

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Bu hafta oynanan Sevilla maçında da süre alamayan Arda Güler'in fit kalması için önümüzdeki sezon başka bir takıma kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı yazıldı. İspanyol basınında çıkan haberin detaylarında bu takımın Milan olduğu iddia edildi.

ARDA İKNA EDİLDİ

ardaguler

İlk aşamada ne olursa olsun Real Madrid'de kalmayı hedefleyen milli oyuncunun, forma şansı bulamamasının ardından bu kararından vazgeçtiği aktarıldı.

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