İspanyol basını, Real Madrid için Galatasaray maçını kader olarak tanımladı

İspanyol spor gazetelerinden As'ta, "Cehennemde final" manşeti atılırken, "Her şey İstanbul'dan geçiyor. Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği için oynuyor. Bir yenilgi, hemen hemen onu turun dışında bırakır." yorumunda bulunuldu.

Haberde, "Şampiyonlar Ligi 2020 finali İstanbul'da oynanacak ama Real Madrid'in Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bu ölümsüz şehirde bir ön finali var. Eflatun-beyazlılar için yarınki maç, olmak ya da olmamak anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

"Hazard'ın finali" manşeti atılan Marca gazetesinde, "Madrid, bu tür maçları kazanmak için Hazard'ı transfer etti. Madridliler, Belçikalı futbolcudan en iyi oyununu bekliyor. Hazard için ya hep ya hiç maçı." denildi.

La Liga'daki son maçında Mallorca'ya deplasmanda yenilen Real Madrid'in yarın Galatasaray ile oynayacak olmasından dolayı, "Çöküşten cehenneme" başlıklı bir habere de yer veren Marca'da, eflatun-beyazlıların Avrupa'da hayatta kalmak için sıfır hata ile mücadele etmesi gerektiği dile getirildi.