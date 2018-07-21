İspanyol basını Yerry Mina'nın yeni adresinin Galatasaray olabileceğini yazdı

Fatih Terim'in 'gündemimizde var' dediği Barcelonalı Yerry Mina için İspanya'dan haber var.
AS gazetesi, Kolombiyalı stoperin yeni adresinin Türkiye olabileceğini yazdı.
Haberde, Mina ile G.Saray'ın ilgilendiği belirtilirken, genç savunmacının Barcelona'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Mina ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.
Kolombiya Milli Takımı'nda da oynayan Yerry Mina, Dünya Kupası'nda 3 gol atmıştı.
(Fotomaç)
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